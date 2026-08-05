Undersköterska till avd 35 Infektion, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Luleå Visa alla undersköterskejobb i Luleå
2026-08-05
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Vill du bli en del i en kompetent, driven och härlig arbetsgrupp? Vi söker dig som har ett intresse för infektionssjukvård och omvårdnad.
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har utbildning i infektionssjukvård, har kunskaper i journalsystemet Cosmic och/eller har erfarenhet av arbete på infektionsavdelning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du har helhetssyn och är strukturerad på så sätt att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har även samarbetsförmåga där du värderar och ser nyttan av samarbete med andra och är lyhörd och kan anpassa dig till andra.
Det här får du arbeta med
På infektionsavdelningen arbetar du som undersköterska i team tillsammans med erfarna sjuksköterskor, läkare och andra yrkeskategorier – alltid med patienten i fokus. I arbetsgruppen råder en god sammanhållning där vi stöttar varandra och värdesätter både utveckling och arbetsglädje högt.
På avdelningen vårdas patienter med varierande övervakningsbehov, i nära samarbete med sjuksköterskor. Patienternas omvårdnadsbehov skiftar, vilket innebär ett omväxlande arbetstempo och ibland snabba förändringar i hälsotillståndet – här är ingen dag den andra lik.
Hos oss får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om både smittsamma och icke smittsamma infektionssjukdomar. Vi vårdar patienter med vanliga diagnoser som pneumoni och urinvägsinfektion, men också mer komplexa tillstånd som hepatiter, malaria samt infektioner i hjärtklaffar, skelett och hjärna. Du kommer att utveckla expertis inom smittvägar och vårdhygien, och möta patienter från hela världen.
Det här erbjuder vi dig
En unik möjlighet att vara med för att expandera vår befintlig vårdavdelning till större skala
En anpassad och strukturerad inskolning
Internutbildningar och andra möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom infektionssjukdomar
En närvarande och engagerad chef
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige.
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid är dag/kväll/helg. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Ro (visa karta
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971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
10022744