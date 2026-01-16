Vill du göra skillnad och sprida rörelseglädje?
Linköpings Parasportfören / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Linköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Linköping
2026-01-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings Parasportfören i Linköping
Nu har du chansen att bli en del av Linköpings Parasportförening och vårt inspirerande koncept Life in Motion - där vi skapar möjligheter för alla att uppleva glädjen i rörelse!
Att träna, motionera och röra på sig är viktigt för alla - men för den som drabbats av stroke, MS, Parkinson, trafikolycka eller annan sjukdom med fysisk funktionsnedsättning är det helt avgörande. Vi tror på kraften i idrott, gemenskap och glädje som vägen ut ur isolering och ett sätt att skapa livskvalitet.
Vi söker nu engagerade LEDARE på timmar som har erfarenhet av att hålla i träningspass!
Som ledare hos oss kommer du att hålla inspirerande träningspass, utifrån allas olika förmågor, stående som sittande inom exempelvis:
Boxning
Stationsträning med olika inriktningar
Medicinsk yoga
Danspass
Lättgympa
Är du redo att göra verklig skillnad och bidra till ett aktivt liv för alla?
Skicka in din ansökan och bli en del av Life in Motion!
Plats: Linköping
Tjänstens omfattning: Timmar vid behov
Period: 2026-2027 med möjlighet till förlängning t o m 2029
Ansök idag och bli en del av vår gemenskap - tillsammans skapar vi rörelseglädje och livskvalitet! Ansökan skickas till: info@linkopingsparasport.se
För fler frågor kontakta Tina Persson med SMS på 079-107 97 33, ange Ledare timmar och ditt namn så ringer Tina upp.
Tillsammans stärker vi folkhälsan och minskar ofrivillig ensamhet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: info@linkopingsparasport.se Arbetsgivare Linköpings Parasportfören
, https://www.linkopingsparasport.se/
Västra Vägen 32 (visa karta
)
582 28 LINKÖPING Kontakt
Agneta Lidman info@linkopingsparasport.se 070-107 97 30 Jobbnummer
9689927