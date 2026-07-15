Vikarierande verksamhetsstöd 50 %
Sorsele Kommun / Ekonomiassistentjobb / Sorsele Visa alla ekonomiassistentjobb i Sorsele
2026-07-15
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Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv oavsett om du är intresserad av idrott, friluftsliv eller kultur. Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Sorsele kommun är en samisk förvaltningskommun som gärna ser att våra medarbetare har samisk språk- och kulturkompetens. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive.
Om arbetsplatsen
Du kommer tillhöra Utvecklingsverksamheten som driver kultur- och fritidsverksamhet, stödjer föreningslivet och utvecklar näringslivet i kommunen. Detta är en verksamhet för dig som vill vara med och skapa gemenskap, tillväxt och aktivitet i hela kommunen. Du kommer arbeta tillsammans med kollegor där alla har olika specialistområden och erfarenheter och tillsammans jobbar vi för att göra kommunen till en attraktivare plats att bo och leva i.
Vår nuvarande kultur- och fritidschef ska vara tjänstledig för att prova på ett nytt jobb och därför söker vi nu en person som kan ta över delar av verksamhetens administrativa arbetsuppgifter och vara ett stöd till chef och verksamheterna fram till årsskiftet. Du kommer vara en viktig del av det mesta som händer inom Utvecklingsverksamheten. Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag består bland annat av:
Föreningsbidrag och företagsstöd.
Verksamhetens stöd i olika uppföljningar bland annat projektuppföljningar som ekonomi, ansökningar och rapporteringar.
Tillsammans med andra skapa arrangemang för olika målgrupper.
Kommunikativa insatser.
Dina egenskaper
Du är en trygg och engagerad person. Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständig och i team. Du gillar administrativa uppgifter och har god struktur och ordning. Du är kreativ, lösningsfokuserad och stöttar gärna andra.
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som har fullständig gymnasieutbildning.
Du har utbildning eller praktisk erfarenhet inom ekonomi. Erfarenhet av att ha jobbat i kommunala administrativa system eller med projektansökning/projektredovisning är meriterande.
Övriga krav:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Goda datorkunskaper
Varaktighet/arbetstid
Visstids anställning 50 % tjänst till 2027-02-28. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Du som önskar löneuppgifter om ingångslönespann är välkommen att kontakta Personalenheten via loner@sorsele.se
. Här får du mer information om vilka kollektivavtal vi omfattas av: https://skr.se/kollektivavtal.1236.html
Vill du veta mer specifikt vilket avtal tjänsten omfattas av, kan du kontakta rekryterande chef eller facklig kontaktperson i annonsen.
I Sorsele kommun tillämpas tillitsbaserad styrning.
Vår värdegrund är mod, glädje och respekt.
Läs mer:
Jobba i Sorsele kommun: https://www.sorsele.se/jobb-och-arbetsmarknad/
Flytta till Sorsele kommun: https://portal.sorsele.se/flytta-hit
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post till kommun@sorsele.se
.
Från och med 10 augusti kommer vi arbetar med löpande rekrytering och förbehåller oss rätten att avsluta rekryteringsprocessen när rätt kandidat har hittats. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Märk din ansökan med: Dnr 2026/438-023
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2026/438-023". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele Kommun
(org.nr 212000-2585), https://www.sorsele.se/kommun
Burevägen 4 (visa karta
)
924 81 SORSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sorsele kommun Kontakt
Utvecklingschef
Erika Hjukström 0952-140 29 Jobbnummer
10003800