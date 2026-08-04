Undersköterska till Djursholms HLM mottagning/hemsjukvård, timanställning
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Danderyd Visa alla undersköterskejobb i Danderyd
2026-08-04
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker undersköterska till vår hemsjukvård timanställning.
Kom och arbeta med oss i vårt starka gäng i vackra omgivningar.
Djursholms Husläkarmottagning är välfungerande vårdcentral som ligger ett stenkast ifrån havet. Vi är en väl sammansvetsad grupp av läkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor, psykologer, fotvårdare, undersköterska och medicinska sekreterare som tillsammans tar hand om våra ca 10 000 listade patienter.
Vi är en välrenommerad vårdcentral som erbjuder högkvalitativ vård till våra patienter. Vi har en stark teamanda och strävar efter att skapa en trygg och omtänksam miljö för både patienter och medarbetare.
På Djursholms husläkarmottagning arbetar vi för kontinuitet för patienten och vårt mål är att ha hög tillgänglighet. Vi har ett interprofessionellt samarbete över yrkesgrupperna. Du kan läsa mer om oss på Djursholms vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi värnar om en god balans mellan arbete och privatliv.
Vi tillämpar flexibel arbetstid, har ett generöst friskvårdbidrag och erbjuder fri sjukvård inom primärvården. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Alla förekommande arbetsuppgifter för undersköterska inom primärvården i hemsjukvård vid behov även på mottagning och laboratorium. Som undersköterska arbetar du i team.
Arbetsuppgifterna innebär , blodtryckskontroller och enklare sårvård, assistera vid undersökningar och mindre kirurgiska ingrep, pprovtagning och analyser i PNA-labb, EKG och vid behov mottagnings- och receptionsarbete. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet.
Anställningsform:
Intermittent anställning (Timanställning). Tillträde enligt överenskommelse.
Kompetens:
Vi söker en erfaren undersköterska som brinner för patienter och patientarbete.
Undersköterska med bevis för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen och behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Undersköterska med bevis för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, gärna primärvård är meriterande. Erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande. B-körkort.Dina personliga egenskaper
Du har god samarbetsförmåga. Vi söker Dig som är engagerad, driven och värdesätter god samarbetsförmåga och vill bedriva god kvalitativt vård. Vi ser gärna att du gillar arbeta med människor och har god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med Din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Djursholms Husläkarmottagning Kontakt
Nurgül Dinler, Kommunal 08-12340499 Jobbnummer
10020870