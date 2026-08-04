Juniora analytiker inom supply chain management och totalförsvarslogistik
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-08-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
FOI-PERS-2026-747
Har du ett starkt intresse för supply chain management och totalförsvar samt har erfarenhet från forskning eller analysarbete med koppling till logistik? Vill du arbeta med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom både det civila och det militära försvaret? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Vi söker juniora analytiker med inriktning supply chain management och totalförsvarslogistik där huvudsakligt fokus ligger inom områdena försörjnings- och värdekedjor, strategisk materielförsörjning och logistik. Som analytiker strukturerar och analyserar du frågeställningar, processer och resultat i syfte att utarbeta beslutsunderlag som förbättrar både civilt och militärt försvar. Arbetet utförs tillsammans med kollegor och i förekommande fall med uppdragsgivare med hjälp av i huvudsak logistiska teorier och metoder. Vi arbetar inom en stor bredd av områden, till exempel transporter, energiförsörjning, sjukvårdskedjor, där uppdragsgivare exempelvis kan vara Försvarsmakten, Trafikverket eller Myndigheten för civilt försvar.
Vårt arbete styrs av uppdragsgivarnas behov och arbetet sker vanligtvis i projektform med arbetsgrupper vid FOI eller hos uppdragsgivarna, ibland i flera projekt parallellt. I mån av intresse finns möjligheten att vara utplacerad i våra operationsanalytiska grupper hos Försvarsmakten, på hel- eller deltid under perioder. Uppgifterna omfattar såväl längre projekt och uppbyggnad av forskningsmiljön runt totalförsvarslogistiken som korta tidsförhållanden med krav på snabba slutsatser.
Om enheten
Du kommer att vara en del av verksamhetsområdet Försvarsekonomi och framtidsstudier som tillhör avdelningen Försvarsanalys. Tillsammans utgör våra medarbetare på avdelningen Försvarsanalys en unik analysorganisation med en stor bredd av erfarenheter och akademiska discipliner. Försvarsanalys kännetecknas av vår förmåga att kombinera analyser och forskning för att tvärvetenskapligt identifiera, beskriva och lösa komplexa problem. Våra främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Myndigheten för civilt försvar. Genom våra uppdrag bidrar vi till ömsesidig förståelse mellan totalförsvarets aktörer och stärker samhällets möjligheter att möta framtida utmaningar. Inom verksamhetsområdet Försvarsekonomi och framtidsstudier arbetar vi främst i ett systemperspektiv. Stöd till långsiktig utveckling och planering, framväxande tekniker och försvarsinnovation är viktiga områden. Läs mer om avdelningen här: Försvarsanalys.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Akademisk examen på master- eller magisternivå med inriktning mot supply chain management, logistik, eller annan relevant inriktning.
Goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska.
Vi ser att du som söker har en god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som uppdragsgivare. Du har en god problemlösande analysförmåga som gör att du snabbt kan dra slutsatser, bryta ner problem i sina beståndsdelar och lösa komplicerade problem. Vidare är du kreativ och kan komma med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Erfarenhet av ett tvärvetenskapligt arbetssätt med integrering av metod- och sakkunskap från olika områden.
Kunskap och erfarenhet av totalförsvar och/eller civilt eller militärt försvar.
Erfarenhet av att arbeta i projektform.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 23:e augusti!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Ulf Jonsson. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
Gullfossgatan 6 (visa karta
)
164 90 KISTA Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
10020873