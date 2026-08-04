Elevassistent med uppdrag att stödja elev med typ 1 diabetes
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2026-08-04
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Elevassistent till Västerängsskolan
Västerängsskolan är en F–9-skola i Håbo kommun med cirka 400 elever. Vi arbetar för att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Nu söker vi en trygg, ansvarstagande och engagerad elevassistent till en elev i årskurs 4.
Tjänsten är en visstidsanställning från skolstarten den 17/8 och pågår till och med höstterminens slut, med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du nära en elev under hela skoldagen och bidrar till struktur, trygghet och goda förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet.
Uppdraget innefattar både pedagogiskt stöd i undervisning, övergångar och sociala sammanhang samt stöd kopplat till elevens egenvård vid typ 1-diabetes. Det innebär bland annat att du:
uppmärksammar och agerar vid tecken på högt eller lågt blodsocker
stödjer vid mätning och avläsning av glukosvärden
bistår vid beräkning av kolhydrater och måltidssituationer
stödjer vid insulinadministration enligt ordination och upprättad egenvårdsplan
bidrar till att skapa trygga och fungerande rutiner under hela skoldagen
Du samarbetar nära undervisande lärare, elevhälsoteam och övrig skolpersonal. Du har även en viktig roll i kontakten med vårdnadshavare och följer den egenvårdsplan som upprättats för eleven.
Även om ditt huvudsakliga uppdrag är knutet till en specifik elev förväntas du vid behov bidra till verksamheten och arbetslaget i övrigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, trygg och stabil även i situationer som kräver snabba bedömningar och ett ansvarsfullt agerande. Du har god förmåga att skapa tillitsfulla relationer till barn och arbetar strukturerat utifrån tydliga rutiner.
Du är ansvarstagande, noggrann och har förmåga att följa instruktioner samtidigt som du kan agera självständigt när situationen kräver det. Du är observant och kan uppmärksamma signaler på hur eleven mår samt vidta lämpliga åtgärder utifrån givna rutiner.
Vi värdesätter att du är flexibel, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Du kommunicerar tydligt och professionellt med elever, vårdnadshavare och kollegor för att skapa en trygg och sammanhållen skoldag.
Vi söker dig som har:
erfarenhet av arbete med barn och unga
god förmåga att skapa struktur och trygghet för elever
god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är om du har:
erfarenhet av arbete som elevassistent eller resursperson i skola
erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd
kunskap om eller erfarenhet av egenvårdsinsatser och diabetes
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning
Tillträde: 2026-08-17
Enligt skollagen ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas innan anställning kan erbjudas.
Om Västerängsskolan
På Västerängsskolan arbetar vi tillsammans för att skapa en skola där trygghet, kunskap och framtidstro står i centrum. Genom gott samarbete, höga förväntningar och ett inkluderande förhållningssätt ger vi våra elever de bästa förutsättningarna att lyckas.
Välkommen med din ansökan!
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Håbo Kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan Kontakt
Nina Lagerstrand nina.lagerstrand@habo.se 0171-52861 Jobbnummer
10020893