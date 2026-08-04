Köksbiträde i förskola och skola i Täby
TellusAcademy Vikariepoolen AB / Restaurangbiträdesjobb / Täby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Täby
2026-08-04
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Vikariepoolen arbetar med uthyrning och rekrytering av pedagogisk personal och kökspersonal till förskola och skola. I över två decennier har vi stöttat upp och avlastat förskolans och skolans verksamheter i deras viktiga uppdrag – att lära, stärka och utveckla nya generationer av barn och unga för framtiden. Tillsammans arbetar vi mot vårt gemensamma mål – en bra skolgång för nästa generation.
Motiveras du av att arbeta i miljöer med barn och unga och söker ett flexibelt arbete? Vi på Vikariepoolen söker köksbiträden för arbete på förskolor och skolor. Som anställd hos oss får du möjlighet att arbeta på arbetsplatser som matchar din kompetens, erfarenhet och tillgänglighet. Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete och vi finns till hands före, under och efter dina uppdrag.
Om jobbet
Som vikarierande köksbiträde har du en viktig roll för att verksamheten ska fungera väl när en ordinarie är frånvarande. Arbetsuppgifterna är de sedvanliga i skolkök och förskolekök, att hjälpa till med servering, salladsberedning, enklare matlagning, disk och städning.
Om dig
Vi söker dig som har gått restaurang och livsmedelsprogrammet eller liknande utbildning och har erfarenhet av arbete i förskolekök, skolkök eller motsvarande storkök. Det är särskilt viktigt att du har goda kunskaper om säker livsmedelshantering och allergikost.
Din kunskap, nyfikenhet och engagemang gör skillnad. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du bra på att samarbeta och kan planera ditt eget arbete. Det är också viktigt att kunna se vad som behöver göras och ta initiativ. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TellusAcademy Vikariepoolen AB
(org.nr 556826-1381), https://www.vikariepoolen.se/
183 70 TÄBY Kontakt
Rekrytering
Magdalena Tengroth ansokan@vikariepoolen.se 08 505 808 00 Jobbnummer
10020884