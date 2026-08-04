Glädjespridare - jobba som resande säljare med fast lön + bonus
Key Omnichannel AB / Säljarjobb / Lidingö Visa alla säljarjobb i Lidingö
2026-08-04
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, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett socialt och varierande jobb där du får resa och träffa nya människor?
Hos Key Solutions söker vi nu resande säljare till våra team. Rollen passar dig som gillar människor, trivs med att vara i rörelse och vill utvecklas inom försäljning. Du arbetar med personliga kundmöten, representerar några av Sveriges och Europas starkaste varumärken och får möjlighet att utvecklas i en roll med fast månadslön, bonus och tydliga förutsättningar från start.
Så fungerar jobbet
Som resande säljare utgår du från din hemort och arbetar tillsammans med ditt team på olika orter runt om i Sverige. Du möter kunder, presenterar lösningar och hjälper dem att hitta rätt utifrån deras behov.
Arbetet sker måndag till fredag och du arbetar nära både kollegor och ledare. Ni arbetar mot gemensamma mål och du får löpande coachning från din ledare.
När arbetet sker på annan ort står vi för resor, boende och de arbetsverktyg du behöver. Vid arbete på annan ort ingår även traktamente.
Vad får du hos oss?
• Fast månadslön + bonus
• Resor, boende och traktamente vid arbete på annan ort
• Möjlighet till tjänstebil
• Utbildning och coachning genom vår interna utbildningsplattform KeyX
• Ett socialt team med stark gemenskap
• Möjlighet att utvecklas vidare inom försäljning, ansvar och ledarskap
• Tävlingar, konferenserresor och aktiviteter
Ingen tidigare erfarenhet krävs
Du får utbildning, coachning och stöd från start. Det viktigaste är att du är nyfiken, social och vill lära dig.
Vi söker dig som:
• får energi av att träffa nya människor
• trivs med ett varierande arbete
• är positiv, ansvarstagande och vill lära dig
• gillar att arbeta mot tydliga mål
• vill bidra till teamet och samtidigt nå dina egna mål
Om Key Solutions
Key Solutions är en tillväxtpartner som hjälper några av Europas mest välkända varumärken att växa genom försäljning, utbildning och teknik. I takt med att vi får fler uppdrag söker vi fler kollegor till våra växande team.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där du får möjlighet att växa, ta ansvar och utvecklas tillsammans. I 14 år i rad har vi blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work®.
Praktisk information
Lön: Fast månadslön + bonus
Arbetstid: Måndag till fredag
Resor: Resor, boende och traktamente ingår vid arbete på annan ort
Start: Enligt överenskommelse
Ansök enkelt redan idag.
Läs mer om oss här: https://keysolutions.carrd.co/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8166387-2129366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Omnichannel AB
(org.nr 559042-1987), https://career.keysolutions.se
Elektrogatan 10 (visa karta
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171 54 SOLNA Arbetsplats
Key Solutions Kontakt
Oskar Lindén 08-531 826 29 Jobbnummer
10020871