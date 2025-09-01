Vikarierande vårdbiträde till Kilafors hemtjänst
Bollnäs Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bollnäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Bollnäs
2025-09-01
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Kommun i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-01Beskrivning
Bollnäs Hemtjänst utökar arbetsgrupperna i Kilafors och söker nu medarbetare för vikariat 6 månader eller längre.
Tjänsten är placerad i Kilafors.
Bollnäs kommun är en trygg arbetsgivare som månar om våra medarbetare och är stolta över att vi erbjuder en äldreomsorg med hög kvalitet.
Att jobba hos oss är omväxlande, utvecklande och bjuder på många spännande möten.
Läs mer om vårt arbetsgivarerbjudande https://bollnas.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare/formaner.
Din roll
I hemtjänsten har du en självständig roll där du arbetar i team med dina medarbetare och andra professioner. Du besöker brukare i deras hem för att ge dem stöd och omvårdnad i deras vardag. Arbetet är varierande, kreativt och bjuder på många spännande möten med intressanta personer.
Det är viktigt för oss att våra brukare får bibehålla sitt självbestämmande, sitt inflytande och sin värdighet. Som grund för ditt arbete finns uppdrag och genomförandeplaner. Genom att du har ett lyhört och professionellt bemötande bidrar du till upplevelsen av trygghet.
Medicinska insatser
Du genomför medicinska insatser, så som läkemedelshantering, såromläggning och rehabilitering på delegation av legitimerad personal.
Samarbete
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att kunna samarbeta. Du jobbar nära den du hjälper, närstående, kollegor och resurspersoner som till exempel sjuksköterskor och fysioterapeuter.
Planering och schema
Brukarens behov är det som ligger till grund för planeringen och schemaläggningen. Beroende på hur behoven ser ut arbetar du ibland ensam och ibland tillsammans med medarbetare. Schemat varierar med dag, kväll och helgarbete samt delade turer om behovet finns i verksamheten
Din kunskap och erfarenhet
Vi vill att du:
- Har erfarenhet inom arbetsområdet
- har körkort
- behärskar svenska språket i tal och skrift.
- Kan legitimera dig via Freja eID alt. Bank id
Du är en person som:
- har ett engagemang för målgruppen
- har lätt för att arbeta med andra människor och har en vilja att hjälpa andra
- arbetar målinriktat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
- har lätt för att skapa nya kontakter
- har en förmåga att sätta din in i andras perspektiv
- har lätt för att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt
- har en positiv inställning som främjar ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen. Anställningsvillkor
I din ansökan bifogar du CV och personligt brev.https://youtu.be/vAUVUZGM940kan
du se hur det är att jobba i hemtjänsten i Bollnäs kommun.
Ett utdrag ifrån belastningsregistret kommer att begäras vid ev. anställning.
Urval kommer att ske löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Avtalsenlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/220". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen, Hemtjänsten (Htj), Bollnäs hemtjänst Kontakt
Janette Edlund 0278-25435 Jobbnummer
9486288