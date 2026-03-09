Vikarierande utbildningsadministratör till Sjöstridsskolan
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-03-09
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Sjöstridsskolan (SSS) söker en strukturerad och ansvarstagande utbildningsadministratör till Sjöstridsenheten (SjöstriE). Rollen passar dig som trivs med att arbeta i administrativa system, samordna utbildningsprocesser och ge stöd till både chefer, lärare och studerande.
Om sjöstridsenheten
Sjöstridsenheten bedriver teoretisk och praktisk utbildning för värnpliktiga, anställda sjömän och blivande officerare. Enheten består av fyra utbildande avdelningar inom ledning och telekrig, undervattensstrid, ytstrid, luftförsvar, system- och vapenteknik samt taktik. Därutöver finns en Drift- och utvecklingsavdelning som ansvarar för tekniskt stöd och logistik. Arbetsplatsen är belägen i Simulatorhus Af Chapman i Örlogshamnen, Karlskrona. Tjänsten är huvudsakligen förlagd till Karlskrona men kan innebära kortare tjänstgöring på annan ort samt tjänsteresor utomlands.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du arbetar som en av tre administratörer vid Sjöstridsenheten och är knuten till Lednings- och Telekrigsföringsavdelningen (LedTkA). Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med övriga administratörer, avdelningschef, lärare och studerande.
Arbetsuppgifterna omfattar:
• Planera och administrera utbildningar, inklusive schemaläggning och publicering av kurstillfällen
• Fastställa kursdeltagare och hantera antagningsadministration
• Rapportera studieresultat och genomföra studentuppföljning i utbildningsadministrativa system
• Följa upp avdelningens ärenden och deadlines på uppdrag av avdelningschef
• Boka möten, lokaler och konferenser
• Introducera ny personal och administrera behörigheter och systemtillgångar
KRAVPubliceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
• Gymnasieexamen eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer relevant
• Minst två års aktuell erfarenhet av administrativt arbete
• God förmåga att arbeta i Microsoft Office, särskilt Word, Excel och Outlook
• Förmåga att uttrycka sig tydligt i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort (manuell)Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en person som är ansvarstagande, strukturerad och har god förmåga att arbeta både självständigtoch i grupp. Du stimuleras av ett varierat arbetstempo och trivs i en roll där du stödjer och skapar goda förutsättningar för arbetsgruppens leveranser. Du har lätt för att anpassa dig till förändringar och lösa dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Att vara lyhörd, flexibel och samarbetsvillig i ett team med varierande arbetsuppgifter är viktigare än djupa specialistkunskaper.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Erfarenhet av administrativt arbete inom utbildningsverksamhet
• Erfarenhet av system PRIO (SAP) och ärendehanteringssystem såsom Vidar
• God kännedom om Försvarsmakten och MarinenÖvrig information
Tjänsten är ett civilt vikariat på 100 % med 40 timmars arbetsvecka.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Placering: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
För upplysningar om befattningen
Anneli Åsell.
För information om rekryteringsprocessen
Anne-Lie Ringbult.
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Tobias Danielsson
SACO-S, Malin Pagels
SEKO, Jan-Anders Nilsson
Samtliga nås via FM växel 010-828 50 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-17. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9784461