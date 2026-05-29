Entreprenadingenjör - Malmqvist & Co. Byggnads AB, Stockholm
Byggföretaget Malmqvist & Co. Byggnads AB förädlar kommersiella fastigheter med omsorg, struktur och lyhördhet. Företaget grundades 2013 med en ambition att göra byggprocessen enklare för både beställare och användare av lokalerna, samtidigt som de vill bidra till att utveckla de miljöer där stockholmare arbetar, rör sig och möts. Malmqvist arbetar i första hand med generalentreprenader åt några av Sveriges mest framstående fastighetsägare som uppdragsgivare.
Malmqvist uppdrag spänner från kontorsanpassningar och tekniska installationer till större fasadrenoveringar och vårdmiljöer. De arbetar även med service och underhåll i pågående verksamhet, där tillgänglighet och varsamhet är avgörande. Det kan handla om att snabbt åtgärda något som gått sönder eller att under lång tid förvalta en fastighet genom ett tydligt serviceavtal.
Vill du vara med och driva projekt från kalkyl till färdig produktion? Trivs du i en roll där teknik, ekonomi och samordning möts? Då kan detta vara nästa utmaning för dig!
Vi söker nu en Entreprenadingenjör till Malmqvist & Co. Byggnads team som vill bli en viktig del av organisationen och bidra till att utveckla både projekt och arbetssätt.
För att lyckas i rollen som Entreprenadingenjör ser vi att du har ett sinne för struktur samt är en social och lösningsorienterad person som tycker om att arbeta "bredvid" produktionen - om än lika delaktig! Vi tror att du har en relevant utbildning till ingenjör eller liknande samt gedigen erfarenhet från liknande tjänster och är van vid att arbeta i projektbaserad verksamhet. Du har även god kännedom om entreprenadjuridik och gillar att göra affärer. Du hanterar svenska och engelska väl i både tal och skrift.
Om rollen:
Som Entreprenadingenjör arbetar du nära projektledning, platschefer och inköp i byggprojekten. Du har en central roll i projektens administrativa och ekonomiska styrning och fungerar som ett stöd genom hela entreprenadprocessen.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projektens storlek och fas, men innefattar bland annat:
Ekonomisk uppföljning och prognosarbete
Kalkylering och mängdning
Inköp och upphandling av underentreprenörer och material
Avtalshantering och kontraktsadministration
ÄTA-hantering och projektadministration
Tidsplanering och produktionsstöd
Dokumentation och uppföljning
Vi söker dig som:
Har utbildning inom bygg, samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet från byggbranschen - gärna som Entreprenadingenjör, Arbetsledare, Kalkylator eller liknande
Har god förståelse för entreprenadjuridik och byggprocesser
Är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad
Trivs med ansvar och samarbete i projektmiljö
Erfarenhet av offentlig upphandling
Malmqvist erbjuder:
Malmqvist gemensamma mål för sina medarbetare är att utföra sina arbetsuppgifter på ett positivt och professionellt sätt. Med intresse och engagemang tillgodoses intressenternas förväntningar. Kundfokus är den viktigaste parametern, som upprätthålls med goda relationer både internt och externt. Som representant för Malmqvist har man ett positivt förhållningssätt och man är intresserad av vad som händer inom företaget och dess omvärld.
Som anställd på Malmqvist & Co. Byggnads AB får du en viktig och utvecklande roll i ett företag med stark framtidstro. Du får engagerade kollegor och korta beslutsvägar. Förtaget sitter i fina och välkomnande lokaler på Sveavägen i Stockholm med närhet till restauranger, träning och med goda kommunikationsmöjligheter.
Tjänsten är en heltidstjänst och ska tillsättas så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut - skicka din ansökan redan idag.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Kristina Hjertonsson på telefon 070-3921600.
För att söka tjänsten går du in på RekryteringsKonsultens hemsida www.rekryteringskonsulten.nu
Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till RekryteringsKonsulten och Malmqvist & Co Byggnads AB hanteras konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: RekryteringsKonsulten Sverige AB
113 46 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmqvist & Co. Byggnads AB
