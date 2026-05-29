Budget- och skuldrådgivare till Individ, familj och arbete
Båstads Kommun / Företagsekonomjobb / Båstad Visa alla företagsekonomjobb i Båstad
2026-05-29
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Båstads Kommun i Båstad
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag
Som budget- och skuldrådgivare arbetar du med att ge stöd, råd och vägledning till personer som har ekonomiska svårigheter eller riskerar att hamna i skuldsättning. Arbetet kan handla om allt från att skapa överblick över privatekonomin till att ge stöd inför skuldsanering och kontakter med myndigheter, fordringsägare och andra aktörer.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
• ge råd och stöd kring budget, skulder och vardagsekonomi
• hjälpa enskilda att kartlägga sin ekonomiska situation
• ge stöd i kontakter med Kronofogden, fordringsägare och andra myndigheter
• informera om och stödja personer i processen kring skuldsanering
• arbeta förebyggande genom information, rådgivning och samverkan
• bidra till utveckling av arbetssätt inom enheten och IFA
• samverka med exempelvis ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsverksamhet, boendestöd, socialpsykiatri och externa aktörer.
Arbetet är både självständigt och samverkansorienterat. Du behöver kunna möta människor i utsatta livssituationer med respekt, tydlighet och tålamod.
Vårt arbetssätt
Inom IFA arbetar vi med Signs of Safety, SOFS, som gemensamt förhållningssätt. Det innebär att vi har fokus på delaktighet, transparens, nätverk, resurser och tydliga mål tillsammans med den enskilde.
Som budget- och skuldrådgivare innebär det att du inte bara tittar på problem och risker, utan också på vad som fungerar, vilka styrkor som finns och vilket stöd som kan byggas runt personen. Vi tror på att människor växer genom begriplighet, delaktighet och konkreta steg framåt.
Tjänsten är placerad på enheten Stöd och sysselsättning inom Individ, familj och arbete i Båstads kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom ekonomi, juridik, socialt arbete, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• budget- och skuldrådgivning
• arbete med skuldsanering
• socialt arbete eller myndighetsnära stödarbete
• arbete inom kommunal verksamhet
• samverkan med Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter
• samtalsstöd, vägledning eller förändringsarbete
Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, kunna arbeta strukturerat och ha lätt för att skapa förtroende i mötet med människor. Körkort är ett krav. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget behöver du vara trygg, lyhörd och pedagogisk. Du kan förklara svåra ekonomiska sammanhang på ett enkelt och begripligt sätt. Du har förmåga att skapa struktur även i komplexa situationer och kan hjälpa den enskilde att ta steg i rätt riktning utan att ta över ansvaret. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du gör konkret skillnad för människor i Båstads kommun. Du blir en del av en engagerad enhet med bred kompetens och nära samverkan mellan olika verksamheter inom IFA.Vi erbjuder ett arbete där du får möjlighet att utveckla både det individuella stödet och det förebyggande arbetet inom budget- och skuldrådgivning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer - Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "85". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Individ, familj och arbete (IFA) Kontakt
Enhetschef
Johannes Häll 0431-77385 Jobbnummer
9937745