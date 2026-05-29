Platschef - Malmqvist & Co. Byggnads AB, Stockholm
Byggföretaget Malmqvist & Co. Byggnads AB förädlar kommersiella fastigheter med omsorg, struktur och lyhördhet. Företaget grundades 2013 med en ambition att göra byggprocessen enklare för både beställare och användare av lokalerna, samtidigt som de vill bidra till att utveckla de miljöer där stockholmare arbetar, rör sig och möts. Malmqvist arbetar i första hand med generalentreprenader åt några av Sveriges mest framstående fastighetsägare som uppdragsgivare.
Malmqvist uppdrag spänner från kontorsanpassningar och tekniska installationer till större fasadrenoveringar och vårdmiljöer. De arbetar även med service och underhåll i pågående verksamhet, där tillgänglighet och varsamhet är avgörande. Det kan handla om att snabbt åtgärda något som gått sönder eller att under lång tid förvalta en fastighet genom ett tydligt serviceavtal.
I takt med en stark tillväxtresa och ökad efterfrågan på marknaden rekryterar vi nu en Platschef till Malmqvist för att stärka upp teamet ytterligare.
Som Platschef har du övergripande resultat- och budgetansvar för hela affären i projekten och/eller inom aktuellt avtal. Införsäljning av uppdrag, goda kundrelationer, anbud, projektering, produktion, inköp, KMA och ekonomi ligger på ditt bord. Du har ett nära samarbete med kollegor internt, med KMA- och kalkylavdelning, samt med beställare och underleverantörer för att uppnå bästa möjliga resultat.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du är en driven entreprenör och en uttalad lagspelare. Du har en bred erfarenhet från byggbranschen - gärna från rot- och servicearbeten, är kvalitetsorienterad och strukturerad i ditt arbetssätt med ett öga för såväl detaljer som helheten. Du har tidigare självständigt drivit dina projekt och är van vid arbete i projektform.
Du har väl utvecklade ledaregenskaper och en god förmåga att engagera andra. Vidare är du van vid att såväl söka upp som att förmedla information på ett effektivt sätt. Du är serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga och ett utvecklat affärstänk. KY-utbildning, högskoleexamen inom byggteknik eller motsvarande är högt meriterande.
Malmqvist gemensamma mål för sina medarbetare är att utföra sina arbetsuppgifter på ett positivt och professionellt sätt. Med intresse och engagemang tillgodoses intressenternas förväntningar. Kundfokus är den viktigaste parametern, som upprätthålls med goda relationer både internt och externt. Som representant för Malmqvist har man ett positivt förhållningssätt och man är intresserad av vad som händer inom företaget och dess omvärld.
För rätt person erbjuds stor möjlighet till utveckling i företaget och som anställd Platschef har du tjänstebil, individuell bonus, friskvårdsbidrag samt i övrigt goda anställningsvillkor.
Hos Malmqvist & Co. Byggnads AB får du en viktig och utvecklande roll i ett företag med stark framtidstro. Du får engagerade kollegor och korta beslutsvägar. Förtaget sitter i fina och välkomnande lokaler på Sveavägen i Stockholm med närhet till restauranger, träning och med goda kommunikationsmöjligheter.
Tjänsten är en heltidstjänst och ska tillsättas så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut - skicka din ansökan redan idag.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Kristina Hjertonsson på telefon 070-3921600.
För att söka tjänsten går du in på RekryteringsKonsultens hemsida www.rekryteringskonsulten.nu
Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till RekryteringsKonsulten och Malmqvist & Co Byggnads AB hanteras konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: RekryteringsKonsulten Sverige AB
(org.nr 559161-8961), http://www.malmq.se
Sveavägen 159 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
