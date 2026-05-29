Operativ servicedeskansvarig
2026-05-29
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Publiceringsdatum2026-05-29Beskrivning
Vi söker dig som är redo att göra skillnad och vara en del av vårt spännande förbättringsarbete i Haninge. Här får du möjlighet att utvecklas i en miljö präglad av samarbete och innovation, där vi gemensamt strävar mot att bygga en ny stad som kommer att forma framtiden. Du kommer att arbeta i nära samarbete med engagerade kollegor, där varje insats räknas och där din idéer och initiativ har betydelse. Kommunens IT-drift är outsourcad till flertalet externa leverantörer och organiserad i tjänsteområden med dedikerade Tjänsteansvariga.
Som en del av vårt team värdesätter vi följande egenskaper:
Stabil och prestationsorienterad
Initiativtagande och självgående
Pedagogisk och serviceinriktad
Ansvarsområden
Driva arbetet framåt genom att visa, stötta och coacha i praktiken
Identifiera, utveckla och implementera arbetssätt med fokus på effektivisering
Arbeta proaktivt med kollegor för att identifiera och lösa utmaningar som uppstår i vårt dagliga arbete
Säkerställa att teamet har rätt kunskap och vid behov föreslå vidareutveckling
Övervaka och utvärdera framstegen av olika initiativ
Visa ledarskap genom att motivera och stötta kollegor i deras professionella utveckling
Om jobbet
Du arbetar både operativt i servicedesk och ansvarar för att leda och optimera verksamheten, utan formellt personalansvar. Du kommer att vara en nyckelspelare i att forma ett högpresterande, samarbetsinriktat team och säkerställa en effektiv support verksamhet för våra användare. Teamet består av fem medarbetare inkl. Servicedeskansvarig. Vi hanterar ärenden via telefon, ärendehanteringssystem, Walk-IN samt onsite support i kommunhuset. Rollen rapporterar till Gruppchef Taktisk IT.
Du kommer:
Arbeta operativt i Servicedesk
Ansvara för att säkerställa hög kvalitet i Servicedeskens dagliga leverans genom att säkerställa korrekt prioritering av ärenden, snabb och effektiv hantering samt att SLA och överenskomna arbetssätt följs
Analysera belastning, identifiera flaskhalsar och föreslå lösningar
Omfördela Firstline resurser vid lugnare perioder för att stödja andra köer och funktioner
Vara operativt ansvarig för kommunens ärendehanteringssystem och för kontakten med leverantör
Leda, handleda och motivera teamet att leverera enastående kundservice samt hantera scheman för att säkerställa tillräcklig täckning och smidig verksamhet.
Regelbundet följa upp, uppdatera och utvärdera SLA/OLA och ta fram förslag på lösningar för att förbättra effektiviteten hos Servicedesk
Vi värdesätter:
Integritet och förmåga att stå för och implementera fattade beslut
Stabilitet och personlig mognad
Hög servicenivå och ett pedagogiskt förhållningssätt
Beslutsamhet och problemlösande förmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
För att vara en del av vårt team på Haninge är du en person med stark drivkraft och ambition, som alltid strävar efter att uppnå dina mål och resultat.
Du behöver ha flera viktiga kvalifikationer som speglar vår strävan efter kvalitet och effektivitet.
Vi söker dig som:
Är stabil och trygg i ditt ledarskap, med en mogen och kommunikativ personlighet
Är prestationsorienterad och har en stark ambition att nå uppsatta mål
Är serviceinriktad och alltid fokus på att leverera kvalitet i ditt arbete
Har en problemlösande personlighet
Har förståelse för IT-support rutiner
Har teknisk bakgrund inom hårdvaru-, mjukvaru- och nätverksstöd
Är van att arbeta med effektiviseringar av arbetssätt
Lägger ett stort fokus på service och kvalitet
Har förmåga att hantera flera saker samtidigt
Är lugn i stressade situationer
SKA-krav
Dokumenterad god samarbetsförmåga
Flerårig erfarenhet från arbete i IT-Servicedesk
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Förståelse för ITIL-processer
Meriterande
Goda resultat av förbättringsarbete inom IT-Servicedesk
Erfarenhet av att ha utvecklat processer i en IT-Servicedesk
Har erfarenhet av att leda en IT-Servicedesk eller annan teknisk support verksamhet
Har erfarenhet av någon typ av arbetsledning
Har arbetat med framtagande av checklistor och SLA:er inkl. uppföljning
Har haft operativt ansvar av ett ärendehanteringssystem
Vi arbetar huvudsakligen på plats i kommunhuset med arbetstiden 08:00-17:00 måndag till fredag
Om du känner att ovan passar in på dig, och att du vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss, tveka inte att söka!
Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor gällande tjänsten? Kontakta: Rekryterande chef, Jonas Bengtsson - jonas.bengtsson@haninge.se
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa och trevliga kontorslokaler med parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Stockholm city. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar och möjlighet till semesterväxling.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Sista dag att ansöka är 14 juni 2026
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, IT, Taktisk IT Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9937722