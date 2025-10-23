Vikarierande universitetsadjunkt 100 % Fysioterapi
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 310000 Med / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-10-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 310000 Med i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Tillsammans värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra och en arbetsplats som upplevs som stimulerande och utvecklande för alla medarbetare.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vikariat (100%) som Universitetsadjunkt i fysioterapi med inriktning neurologi och rehabilitering samt med ansvar för verksamhetsförlagd utbildning.
Vi söker nu en engagerad fysioterapeut med bred klinisk erfarenhet och med intresse för utbildningsfrågor. Du kommer att få ta ansvar för undervisningsuppdrag relaterat till neurologi och rehabilitering inom ramen för fysioterapeutprogrammet på Medicinska fakulteten inom Lunds Universitet. Vidare ingår undervisning relaterat till primärvården.Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs av läraruppgifter såsom kursansvar, undervisning, handledning och examination. I undervisning och examination ingår även kliniska färdigheter. Vidare ingår ansvar för delar av den verksamhetsförlagda utbildningen. Även undervisning vid andra utbildningsprogram på Medicinska fakulteten kan vid behov förekomma, liksom andra arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
• legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
• doktorsexamen med relevant inriktning
• klinisk erfarenhet
Meriterande för anställningen är:
• erfarenhet av samordning av verksamhetsförlagd utbildning
• pedagogiska erfarenheter och pedagogisk utbildning
Arbetsuppgifterna förutsätter god förmåga till att självständigt planera och genomföra arbetsuppgifter, men sker också till stor del i samverkan med andra undervisande lärare, administrativ personal på institutionen och externa samarbetspartners, såsom region och kommuner. Vi lägger därför stor vikt vid förmåga att samarbeta.
Behörighet
Behörig att söka är den som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med aktuell klinisk erfarenhet inom området neurologi, primärvård och rehabilitering.Övrig information
Anställningen är ett vikariat på 100 % under 12 månader med tillträde snarast alternativt från 2026-01-01 tom 2026-12-31, enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som innehåller hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, inklusive dina erfarenheter vad gäller undervisning på universitet/högskola och din pedagogiska grundsyn. Vidare ska du beskriva varför du är intresserad av vikariatet och bifoga ett uppdaterat CV samt kopior på examensbevis och bevis om legitimation.Anställningsvillkor
Lunds universitet tillämpar individuell lönesättning. Uppge löneanspråk i din ansökan.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 310000 Med Kontakt
Kjerstin Stigmar kjerstin.stigmar@med.lu.se +46462223857 Jobbnummer
9570160