Vikarierande underläkare på Barnavdelningen
Region Jämtland Härjedalen, Läkare barn- och ungdomsmedicin / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2025-12-17
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Läkare barn- och ungdomsmedicin i Östersund
Välkommen till Barn- och ungdomsmedicin, Östersund!
Som underläkare hos oss har du ett varierat arbete, alltid med möjlighet att rådfråga och diskutera med annan mer erfaren kollega då vi har ett öppet klimat och ett arbetssätt som möjliggör handledning nära patienten och medarbetarna.
Vi satsar på kompetenshöjning av egen bemanning för att skapa förutsättningar för god och nära vård i Regionen och har gott samarbete med övriga Regioner vid mer högspecialiserad vård. Forskning bedrivs inom flera områden och kliniken har flera doktorander. Hos oss kommer Du till en glad och driven arbetsgrupp som stöttar varandra.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Arbetet som underläkare omfattar en stor bredd av barnmedicinska frågeställningar inom både öppen- och slutenvård. Vi erbjuder dig ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter. Arbetet kan omfatta jourarbete med handledning av legitimerad kollega.Kvalifikationer
Läkarexamen.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291723". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Läkare barn- och ungdomsmedicin Kontakt
Enhetschef
Viktor Grut viktor.grut@regionjh.se 076 616 54 75 Jobbnummer
9648423