Vikarierande sektionschef
Försvarsmakten / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige och allierade stater mot ett väpnat angrepp med utgångspunkt i det kollektiva försvaret inom Nato. Högkvarteret är Försvarsmaktens högsta ledning. Vi söker nu en vikarierande sektionschef. Välkommen med din ansökan!
Om enheten
Försvarsstaben och Strategienheten är en del av överbefälhavarens (ÖB) och generaldirektörens (GD) stab. Tjänsten är placerad vid Utvecklingsavdelningens Samverkanssektion och ditt arbete kommer i hög grad utgöras av samverkan både inom och utom Försvarsmakten, såväl nationellt genom nära samverkan med Regeringskansliet, FMV och FOI, som internationellt genom samverkan och handläggning av Försvarsmaktens pågående och framtida bilaterala, regionala och multilaterala förmågeutvecklingssamarbeten i olika format.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som vikarierade sektionschef ligger fokuset på att leda, utveckla och följa upp strategisk planering, styrning och inriktning av Försvarsmaktens bi- och multilaterala förmågeutvecklingssamarbeten. Du har personalansvar och ansvarar för prioritering av sektionens arbetsuppgifter och verksamhetsutveckling. Som chef motiverar och engagerar du dina medarbetare i en verksamhet med högt tempo och under ständig utveckling. Du förväntas ha mycket god kunskap och kännedom om den egna verksamheten samt kunskap om Försvarsmaktens arbete i stort och arbetet med förmågeutveckling specifikt. Du stödjer avdelningschefen inom ramen för dennes verksamhetsansvar och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du bidrar med dina kunskaper för att utveckla avdelningen som helhet. Vid behov medverkar du i övriga verksamheter och uppgifter inom avdelningen.
KRAVPubliceringsdatum2025-08-15Kvalifikationer
• Relevant universitetsexamen
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet på strategisk nivå vid central stab i Försvarsmakten
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete med (förmåge)utveckling
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete med internationella samarbeten
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete med projekt- och verksamhetsledning
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i såväl svenska som engelska språketDina personliga egenskaper
Du har integritet men samtidigt en hög social förmåga och lätt för att bygga relationer. Du äranalytisk, systematisk och resultatinriktad samt har förmåga att leda och motivera andra i en omväxlande miljö med högt tempo och som ställer krav på noggrannhet. Du har en hög samarbetsförmåga men kan också arbeta självständigt, är ansvarstagande och klarar av att arbeta effektivt och parallellt mellan uppgifter som kräver högt tempo med korta leveranstider, och uppgifter inom ramen för mer långsiktiga arbetsprocesser. Du har förmåga att samarbeta och kommunicera med många olika intressenter såväl i en nationell- som en internationell miljö. Du har mycket god analytisk- och administrativ förmåga samt förmåga att kunna hantera stora mängder information. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare chefserfarenhet
• Erfarenheter från andra myndigheter eller näringsliv
• Kunskap i och erfarenhet av att genomföra strategiska analyser
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Vikariat till och med december 2026.
Befattning: Civil.
Arbetsort: Högkvarteret Stockholm.
Sysselsättningsgrad:Heltid.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Kontakta Magnus Frykvall
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Arne Nilsson
Samtliga ovan personer nås på telefon 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-05. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9460652