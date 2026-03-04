Vikarierande samordnare brottsförebyggande arbete
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Enheten för social hållbarhet / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-03-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Jönköpings län, Enheten för social hållbarhet i Jönköping
Vill du bidra till det brottsförebyggande arbetet i Jönköpings län?
Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.
Vi söker nu en ny kollega till vårt arbete!
Enheten
Tjänsten är placerad på Enheten för social hållbarhet på Samhällsavdelningen. Enheten består av 16 kunniga och drivna medarbetare som arbetar med frågor såsom mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och integration, främst med stöd och samordning av olika slag. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som samordnare av det brottsförebyggande arbetet är ditt uppdrag att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i länet. I uppdraget ingår att fånga upp lokala behov av stöd samt stärka samarbetet mellan olika aktörer. Det kan innebära att du utifrån aktuell lägesbild gör behovsanalyser, skapar kontaktvägar, sprider metodik och material och skapar forum för dialog, håller i nätverksträffar och erfarenhetsutbyten samt ordnar utbildningar. Arbetet sker i nära samverkan med dina kollegor i uppdraget och på enheten, samt i nära samverkan med kommunerna, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polismyndigheten, Kriminalvården och andra myndigheter.
Inom ramen för det brottsförebyggande uppdraget ska Länsstyrelsen stödja och bidra till regional samordning av arbetet med stöd till avhoppare från organiserad brottslighet. Detta gör vi genom att skapa samverkan och erfarenhetsutbyte, sprida metoder och kunskapsstöd till yrkesverksamma samt öka kunskapen i relevanta målgrupper om vilket stöd som finns. Vi fungerar också som en länk mellan nationell och regional nivå. Du kommer i ditt uppdrag att ha en särskild inriktning på avhopparverksamhet och bidra till utveckling av länets arbete med avhopp
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Stödja kommuner i deras brottsförebyggande arbete.
• Planera, samordna och genomföra kunskapshöjande insatser inom det brottsförebyggande området.
• Att företräda ett brottsförebyggande perspektiv i olika samverkansgrupper.
• Kartlägga och följa brottsutvecklingen i länet.
• Aktivt delta och bidra i regionala och nationella nätverk.
• Inhämta, bearbeta och sprida aktuell kunskap inom det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet
• Samverka och samarbeta med länets aktörer.
Du kommer tillsammans med dina kollegor att planera, följa upp och redovisa verksamheten inom det brottsförebyggande området, sprida information samt svara på remisser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom kriminologi, sociologi, samhällsvetenskap, säkerhet och/eller beredskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är särskilt meriterande med erfarenhet av brottsförebyggande arbete inom kommun eller från annan statlig myndighet, liksom erfarenhet av arbete med avhopparverksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projekt- eller processledning samt av att stödja samverkan mellan olika aktörer.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och gillar att presentera och tala inför grupper samt att leda möten. Det är meriterande om du har erfarenhet av statistisk analys då vi inom uppdraget arbetar med att ta fram, bearbeta och analysera olika typer av data som ligger till grund för lägesbilder inom området.
Som person har du en god samarbetsförmåga då du både kommer att arbeta nära dina kollegor inom uppdraget och med våra olika samarbets- och samverkansparter. För att kunna utveckla och driva uppdraget framåt krävs att du är strategisk och strukturerad. Du arbetar bra med komplexa frågor och har en problemlösande analytisk förmåga. Du är självgående och kan lägga upp och driva ditt arbete på ett självständigt sätt. Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltid och gäller ett vikariat på 15 månader. Tillträde den 1 augusti eller efter överenskommelse.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.Övrig information
Intervjuer genomförs från och med vecka 15.
Om Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Tillsammans arbetar vi för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest attraktiva län. Genom samverkan skapar vi förutsättningar för ett fantastiskt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling.
Vi är 280 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen finns mitt i stan i en K-märkt byggnad som har nyrenoverade lokaler med utsikt över Munksjön och Vättern. Det är inte bara en spännande arbetsplats, du erbjuds också en mängd förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, utökad föräldrapenning samt en aktiv personalförening.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbsida på http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss.
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Jönköpings län
(org.nr 202100-2288) Arbetsplats
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Enheten för social hållbarhet Kontakt
Hanna von Porat Wehre 010-2236000 Jobbnummer
9775589