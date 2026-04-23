Vikarierande regionjurist
2026-04-23
Planerings- och utvecklingsavdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Tjänsten som regionjurist är placerad på juridiska enheten vid Planerings- och utvecklingsavdelningen. Vi är i dagsläget tio jurister, inklusive chefsjurist och biträdande chefsjurist. Vi rekryterar nu en jurist och söker dig som vill arbeta tillsammans med oss. Den aktuella tjänsten är ett längre vikariat.
Centrala rättsområden för vår enhet är förvaltningsrätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, offentlighet och sekretess, offentlig upphandling, kommunalrätt, välfärdsbrottsfrågor, konkurrensrätt, avtalsrätt, immaterialrätt, forskningsjuridik, dataskydd och övrig IT-rätt. Det förkommer även vissa frågor inom bolagsrätt, skadestånd, fastighetsrätt och civilprocesser.
Vi söker en jurist till juridiska enheten som huvudsakligen ska arbeta med forskningsjuridik och avtalsrätt. Du kommer även att komma i kontakt med de andra rättsområdena juridiska enheten arbetar med.
I arbetsuppgifterna ingår att självständigt utreda och handlägga ärenden, medverka i utbildningar och genomföra rättsprocesser samt biträda regiondirektör, politiska organ och förvaltningar i juridiska frågor.Publiceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har en juristexamen eller motsvarande med något års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete. Det är meriterande om du har särskild kompetens inom rättsliga områden som specifikt ingår i ovan angivna arbetsuppgifter.
För att lyckas i den här rollen är du en person som tycker om att arbeta inom flera rättsområden och med flera ärenden parallellt. Du uppskattar att möta och samarbeta med människor från olika professioner och du har förmågan att se helheten i komplexa ärenden.
Som person är du strukturerad, noggrann och van att arbeta med flera frågor parallellt. Då du kommer att träffa många olika professioner är det nödvändigt att du har en god såväl samarbets- som kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på (enligt överenskommelse till 2027-09-01 med möjlighet till förlängning) på heltid.
Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum.
Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra, så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också våra medarbetare en flexibel arbetsplats, med möjlighet att arbeta delvis på distans utifrån överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Biträdande chefsjurist Alexandra Liljeblad, alexandra.liljeblad@regionuppsala.se
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK38/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
751 25 UPPSALA
