Vikarierande Redovisningsekonom till Malmö
AB Delita Advise söker nu en vikarierande redovisningsekonom till sin ekonomiavdelning i Malmö för att täcka upp under en kommande föräldraledighet. Tjänsten är ett heltidsvikariat med start 1 juni 2026 och beräknas pågå i cirka 15 månader.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Som redovisningsekonom hos oss arbetar du brett inom ekonomi med fokus på fakturering, löpande redovisning och bokslutsarbete. Rollen passar dig som trivs med ansvar, noggrannhet och struktur - och som gillar att arbeta med debet och kredit i vardagen.
Du blir en viktig del av ekonomiavdelningen och har även möjlighet att bidra till utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser, tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. Du har många kontaktytor inom verksamheten och samarbetar tätt med både affärsstöd och andra funktioner.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Löpande bokföring
Fakturering
Bokslutsarbete
Avstämningar och rapportering
Medverkan i förbättrings- och effektiviseringsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av arbete inom ekonomi och redovisning
Har erfarenhet av bokslutsarbete
Är självgående, strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Du har mycket goda kunskaper i Excel samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Eftersom du kommer att hantera känslig information är noggrannhet, integritet och ansvarskänsla mycket viktiga egenskaper.
Meriterande är erfarenhet från advokatbyrå eller annan konsult- eller tjänsteverksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är initiativrik, social och flexibel samt trivs i en aktiv arbetsmiljö. Hos oss är arbetsglädje och samarbete centralt - vi tror på att skapa en trivsam arbetsplats där människor mår bra och presterar tillsammans.
Praktisk information
Anställningsform: Vikariat (ca 15 månader)
Omfattning: Heltid
Startdatum: 1 juni 2026
Placering: MalmöSå ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: karriar@delita.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Delita Advise
(org.nr 556962-4389), http://www.delita.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Delita Advise, AB Kontakt
Johanna Andersson kontakt@delita.se 0768427787 Jobbnummer
9885345