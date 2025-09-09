Vikarierande redovisningsekonom
2025-09-09
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Du kommer att tillhöra
Enheten för ekonomi och upphandling.
Tillsammans med kollegor kommer du få möjlighet att jobba med såväl löpande redovisning, in- som utbetalning och avslut av ärenden inom lönegaranti.
Anställningen är
Ett vikariat under fyra månader. Tillträdesdatum senast 1 november 2025. Sysselsättningsgraden är 100 %. Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Består i huvudsak av att avlasta dina kollegor som jobbar med lönegaranti, ekonomiavstämningar och upprättningar samt löpande bokföring. Du kommer att arbeta med såväl kund- som leverantörshantering. I ditt arbete ingår det att tillsammans med kollegor hantera in- och utbetalningar, redovisningar samt i viss del delta vid bokslutsarbete. Du kan komma att även få jobba åt annan Länsstyrelse genom de nationella samarbeten vi har.
Ska-krav för tjänsten:
- Du har yrkeshögskoleexamen som redovisningsekonom, eller som bedöms motsvarande.
- Du har minst ett års erfarenhet av arbete som redovisningsekonom eller liknande.
- Du har erfarenhet av att arbeta med ekonomi inom offentlig sektor.
- Du har erfarenhet av ekonomisystemet Unit4 ERP.
- Du har goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel.
Meriterande:
- Om du arbetat med handläggning av lönegaranti.
- Om du har vana att hantera samlingsreferenser för leverantörsfakturor.
- Om du har erfarenhet av att hantera inbetalningar.
- Om du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (svenska).
Som person:
- Är du självgående genom att du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
- Är du strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
- Har du hög samarbetsförmåga genom att du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Har du pedagogisk insikt, detta genom att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren.
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef, Erica Lindberg, erica.lindberg@lansstyrelsen.se
, telefon: 010-223 52 95
Fackliga företrädare:
- SACO, Magnus Roback, telefon: 010-223 54 89.
- ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast XX, ange ref nr: 14710.
Läs mer om att jobba hos oss, vår värdegrund och våra förmåner:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/jobba-hos-oss.html
Inom staten rekryterar vi efter principen om förtjänst och skicklighet. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning och arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som en kvalitetssäkring för objektivitet och icke-diskriminering.
Följ oss i sociala medier:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/sociala-medier.html
Läs mer om Länsstyrelsen i Östergötland:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-ostergotlands-lan.html
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Så hanterar vi dina personuppgifter:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14710".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Östergötlands län
(org.nr 202100-2270) Arbetsplats
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för ekonomi och upphandling Kontakt
Erica Lindberg, enhetschef 010-2235295 Jobbnummer
9499778