Vikarierande Löneadministratör
Rasta Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-07-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasta Sverige AB i Göteborg
, Lilla Edet
, Vårgårda
, Vänersborg
, Grästorp
eller i hela Sverige
I positionen som löneadministratör kommer du att arbeta med alla delar av lönehanteringen, till exempel:
Löneberäkningar
Arbetsgivarintyg
Hantering av försäkringsärenden
Du kommer att samarbeta nära med fyra kollegor på löneavdelningen. Tillsammans kommer ni att säkerställa all drift inom löneavdelningen samtidigt som ni erbjuder stöd till medarbetare som har frågor, både via telefon och e-post.
Vi söker dig som
Har en utbildning inom lön.
Har viss erfarenhet av löneadministration.
Erfarenhet av Hogia eller Caspeco är ett plus
Anställning
Tillträde omgående
Heltid
Vikariat 1/8–31/12
Eventuellt kan förlängning bli aktuell
Om Burgsvik Group
På Burgsvik Groups huvudkontor i Nya Hovås arbetar omkring 30 engagerade medarbetare inom bland annat marknadsföring, administration, regionledning och ekonomi.
Burgsvik Group är en familjeägd och entreprenörsdriven koncern som grundades på 1970-talet. Sedan dess har vi utvecklats inom flera affärsområden, däribland arenarestauranger, serviceanläggningar, kulturrestauranger, hotell, gastropubar, live entertainment, fastigheter, Boulebar och Visby Collection. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8070779-2101530". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasta Sverige AB
(org.nr 556618-7141), https://karriar.rasta.se
Björklundabacken 6 (visa karta
)
436 57 HOVÅS Arbetsplats
Rasta Sverige AB Jobbnummer
10003470