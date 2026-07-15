Vikarierande Löneadministratör

Rasta Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg
2026-07-15


Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rasta Sverige AB i Göteborg, Lilla Edet, Vårgårda, Vänersborg, Grästorp eller i hela Sverige

I positionen som löneadministratör kommer du att arbeta med alla delar av lönehanteringen, till exempel:

Löneberäkningar

Arbetsgivarintyg

Hantering av försäkringsärenden

Du kommer att samarbeta nära med fyra kollegor på löneavdelningen. Tillsammans kommer ni att säkerställa all drift inom löneavdelningen samtidigt som ni erbjuder stöd till medarbetare som har frågor, både via telefon och e-post.
Vi söker dig som
Har en utbildning inom lön.

Har viss erfarenhet av löneadministration.

Erfarenhet av Hogia eller Caspeco är ett plus

Anställning
Tillträde omgående

Heltid

Vikariat 1/8–31/12

Eventuellt kan förlängning bli aktuell

Om Burgsvik Group
På Burgsvik Groups huvudkontor i Nya Hovås arbetar omkring 30 engagerade medarbetare inom bland annat marknadsföring, administration, regionledning och ekonomi.
Burgsvik Group är en familjeägd och entreprenörsdriven koncern som grundades på 1970-talet. Sedan dess har vi utvecklats inom flera affärsområden, däribland arenarestauranger, serviceanläggningar, kulturrestauranger, hotell, gastropubar, live entertainment, fastigheter, Boulebar och Visby Collection.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8070779-2101530".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rasta Sverige AB (org.nr 556618-7141), https://karriar.rasta.se
Björklundabacken 6 (visa karta)
436 57  HOVÅS

Arbetsplats
Rasta Sverige AB

Jobbnummer
10003470

Prenumerera på jobb från Rasta Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rasta Sverige AB: