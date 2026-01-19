Vikarierande lärare på mellanstadiet
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
I Svalövs kommun har vi en helhetssyn på barn och ungdomar. Vi har en gemensam organisation för barnomsorg, grundskola, fritid och kultur. Vår inriktning är att "tillgodose varje individs möjlighet att lära och utvecklas på sitt sätt". Dina drömmar, vår utmaning #meningsfull framtid. Du som arbetar hos oss tror på vår vision och verksamhetsidé där vi möter alla med positiva förväntningar och bejakar elevers drömmar.
Vi har en samarbetsinriktad, inkluderande kultur i alla delar av våra verksamheter och levererar hög kvalité i varje enskilt möte. Tillsammans skapar vi förutsättningar för elever att möta livet med kunskap, självförtroende och framtidstro.
Heleneborgsskolan är en F-6 skola som ligger i Svalövs tätort. Vår skola har ljusa, fina arbetsmiljöer som både vuxna och barn trivs i. Vi är ett glatt gäng med hög trivselfaktor. På skolan har vi ca 340 elever, 150 av dem är inskrivna på fritidshemmet.
Det finns goda förutsättningar att åka kollektivt med buss och tåg till och från Svalöv, ex Malmö- Svalöv på 35 minuter.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Vi söker en utbildad lärare till åk 5 med undervisning i svenska, matte och no-ämnena.
Intervjuer sker löpande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Du måste vara utbildad lärare i grundskolan.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
