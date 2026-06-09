Digitaltrycks- och storformatsoperatör
Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB / Grafikerjobb / Falkenberg Visa alla grafikerjobb i Falkenberg
2026-06-09
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, Klippan
eller i hela Sverige
Är du tekniskt kunnig, har erfarenhet av produktionsmaskiner och trivs i en roll där du får ta ansvar för hela produktionsprocessen?
Ljungbergs Tryckeri söker nu en digitaltrycks- och storformatsoperatör till vår verksamhet i Falkenberg.
Vi söker dig som har god maskinvana och ett tekniskt intresse. Eftersom Falkenberg är en mindre produktionsenhet arbetar vi brett över flera områden, vilket innebär att du kommer att vara involverad i allt från produktion och maskinkörning till efterbearbetning och leveransförberedelser.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Produktion i digitaltryck och storformat
Inställning, drift och övervakning av produktionsutrustning
Felsökning och enklare underhåll av maskiner
Skärning, laminering, montering och efterbearbetning
Kvalitetskontroller genom hela produktionsflödet
Materialhantering och logistik
Planering och prioritering av produktionsjobb tillsammans med kollegor
Vi söker dig som
Har erfarenhet från grafisk produktion, digitaltryck, storformat eller annan tillverkande industri där maskinkunskap och teknisk förståelse är viktiga delar av arbetet.
Vi ser att du:
Har erfarenhet av att köra och ställa in produktionsmaskiner
Är tekniskt kunnig gällande processer och utrustning
Kan identifiera och lösa problem när de uppstår
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Tar ansvar för ditt arbete och driver uppgifter framåt
Trivs i en flexibel miljö där arbetsuppgifterna varierar
Har god datorvana
Erfarenhet av digitaltryck, storformat, skärmaskiner, laminatorer eller efterbearbetningsutrustning är ett krav.Om tjänsten
Hos oss får du en varierande roll där du arbetar med hela produktionskedjan. Vi är ett företag som investerar i modern teknik och som ständigt utvecklar våra processer. Du blir en viktig del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och problemlösning står i fokus.
Om Ljungbergs Tryckeri
Ljungbergs Tryckeri är ett familjeägt företag med över 100 års erfarenhet inom grafisk produktion. Vi erbjuder offsettryck, digitaltryck, storformat, web-to-print, lagerhållning, distribution och avancerad efterbearbetning. Med verksamhet i både Klippan, Lindesberg och Falkenberg fortsätter vi att växa och utveckla framtidens grafiska produktion.
Placering: Falkenberg
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan till: jobb.falkenberg@ljungbergs.se
Vi kommer att arbeta med löpande urval och har tyvärr inte möjlighet att svara på alla ansökningar. Endast kandidater som är aktuella för intervju kommer att kontaktas.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: jobb.falkenberg@ljungbergs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatör till Falkenberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB
(org.nr 556884-2511)
Oktanvägen 4 (visa karta
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311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Ljungbergs Tryckeri AB i Falkenberg Jobbnummer
9955291