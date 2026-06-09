Handyman/Kontorsassistent
KFX HR-partner Skandinavien AB / Vaktmästarjobb / Solna Visa alla vaktmästarjobb i Solna
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Vill du vara en nyckelperson som ser till att kontoret rullar på smidigt varje dag? Vi söker nu en serviceinriktad och driven Handyman/Kontorsassistent till vår kund i Solna. Hos oss får du ett varierat deltidsjobb där din insats verkligen gör skillnad – och där ditt engagemang och din känsla för service gör att allt fungerar som det ska.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på deltid tillsvidare.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Handyman/Kontorsassistent är du navet som håller kontoret igång. Du ansvarar för att vardagen flyter på smidigt och är alltid tillgänglig för att stötta medarbetarna när de behöver hjälp. Det är en varierad och självständig roll där du kombinerar praktiska och administrativa uppgifter.
Du kommer även att arbeta med:
Ta emot och skicka paket och leveranser
Inventera och organisera förråd
Hålla mötesrummen i ordning
Beställa och fylla på förbrukningsvaror
Åtgärda enklare fel och brister på kontoret
Uppdatera listor och dokumentationKvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, tar egna initiativ och trivs med ett praktiskt och varierat arbete. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift – ett krav då bolaget kommunicerar internt på engelska. Du är noggrann och ansvarsfull och har en naturlig förmåga att se vad som behöver göras utan att bli tillsagd. Du samarbetar lätt med människor omkring dig och har en positiv och lösningsorienterad inställning till arbetet.
Vi ser också gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av liknande arbete, t.ex. inom service, facility eller kontorsserviceÖvrig information
Tillträde: Start omgående
Plats: Solna
Omfattning: Deltid, måndag-fredag kl 08.00-14.30
Lön: Individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Patrik Zebühr på patrik.zebuhr@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
#HPA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7876840-2043966". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143), https://kfx.teamtailor.com
Karlavägen 96 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9955289