Vikarierande lärare i fritidshem till Matteusskolan
Norrköpings kommun / Pedagogjobb / Norrköping Visa alla pedagogjobb i Norrköping
2025-10-21
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa roliga och lärorika dagar för våra yngsta elever? Nu söker vi en vikarierande lärare i fritidshem!
Vilka är vi?
Vi är ett härligt gäng på Matteusskolan som brinner för att skapa en trygg och inspirerande miljö för våra elever. Enheten ligger i centrala Norrköping med närhet till Folkparken och goda reseförbindelser.
Skolans fritidshem är indelade i sex avdelningar. F, 1, 2, 3, 4-6 och anpassat fritidshem. Vårt mål är att främja kreativitet och nyfikenhet hos alla barn, samtidigt som vi bygger starka relationer både med elever och föräldrar.
Läs gärna mer om vår skola här: Matteusskolan
Vi söker nu en vikarierande lärare i fritidshem i årskurs F-3 som vill vara med och skapa meningsfulla dagar för våra elever!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Som vikarierande lärare i fritidshem F-3 leder du aktiviteter och stöttar våra elever i deras utveckling. Du finns med i och genomför planerade aktiviteter på fritidshemmet, stöttar eleverna i deras skolarbete under skoltid och bidrar till lustfyllda raster. Arbetet är just nu förlagt i årskurs 3.
Du har ett nära samarbete med dina teamkollegor i såväl frågor som rör skoldagen som fritidshemstiden för att säkerställa att varje elev får sitt unika behov tillgodosett. Du samverkar med lärare, lärare i fritidshem, elevassistenter, speciallärare, kurator och flera olika professioner för att skapa elevernas hela skoldag.
Vem är du?
Vi söker dig med lärarlegitimation för fritidshem och vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Utöver detta är du väl insatt i skolans styrdokument.
Vi söker dig som är en trygg, coachande ledare med en naturlig förmåga att se och utveckla elevers potential. Du kommunicerar tydligt, anpassar budskapet efter mottagare och säkerställer att alla förstår.
Som person har du lätt för att skapa och utveckla positiva relationer med andra. Du är en lagspelare och bidrar aktivt till teamet där du delar med dig av kunskap och information.
Du är flexibel, mottaglig för förändringar och anpassar dig snabbt till nya situationer. Du har ett starkt eget driv och uthållighet och arbetar mot uppsatta mål, även vid motgångar.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat
Längd på anställning: 26 februari 2026 till och med 31 december 2026
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 9 november
Kontakt: Rektor Tobias Olsson, 011-152411, tobias.olsson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9568000