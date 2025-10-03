Vikarierande HR partner
2025-10-03
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
Bjuvs kommun
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
HR-avdelningen söker nu en ny kollega till vårt HR-team som idag består av en Tf HR-chef, systemförvaltare, HR-koordinator och två HR partners.
Uppskattar du en varierande arbetsvardag? Är du självgående och trygg i din HR-roll? Hos oss kan det svänga fort och vi behöver hela tiden anpassa oss efter verksamheternas behov. Det fina med att arbeta i en liten kommun som Bjuv är att beslutsvägarna är korta och det kan därför gå fort från tanke till beslut och genomförande.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som HR-partner har du ett operativt uppdrag som innebär att du stöttar, coachar och utmanar chefer.
Utöver ditt operativa uppdrag arbetar du med något område på en mer strategisk nivå.
När det gäller personalprocesser så vet du säkert att det ofta är något som behöver vändas och vridas på och det gör vi såklart tillsammans. I vår lilla grupp har vi olika erfarenheter och vi ser fram emot att höra om hur du kompletterar oss.
Som vikarierande HR-partner kommer du att vara en viktig roll i att driva, utveckla och säkerställa kvalitet i kommunens HR-processer och strategier både för dagens och framtidens behov. Du ansvarar bland annat för att:
Utveckla och följa upp policyer, riktlinjer och HR-processer inom områden som rekrytering, arbetsmiljö, och rehabilitering.
Fungera som kvalificerat stöd och rådgivare i komplexa personalfrågor, samt bidra med utbildning och beslutsunderlag till chefer och ledning.
Hantera personaladministrativa uppgifter såsom anställningsavtal, statistik, ärendehantering och LAS-bevakning.
Aktivt delta i och driva utvecklingsprojekt och förbättringsinitiativ inom HR.
Bidra till att utveckla effektiva arbetsprocesser och strukturer inom HR och hela verksamheten.
Omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad inom HR-områdetKvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom personalområdet, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig.
Du har sedan tidigare erfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete, gärna från offentlig sektor och har ett starkt kundfokus samt sätter alltid verksamhetens behov i första rummet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt. Du är noggrann, levererar resultat med hög kvalitet och bidrar till att skapa tillit, engagemang och utveckling i hela organisationen.
Samarbete är en självklarhet för dig och du är en aktiv del i att skapa en inkluderande och positiv arbetsmiljö.
Det är meriterande om har erfarenhet från kommunal verksamhet och en god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation, och att du har arbetat med lönebildning, arbetsmiljö och i systemen Personec, Adato, Stella, Novi, B-engaged och Lasia (Winlas).
Du behöver vara flexibel och serviceinriktad och vara beredd på att stå stadigt i lagar och kollektivavtal. Du är också trygg i att coacha, lyssna och vägleda samtidigt som du är tydlig när du själv behöver hjälp.
Du är handlingskraftig och duktig på att planera och prioritera ditt arbete. Du är pedagogisk i din kommunikation och har enkelt för att uttrycka dig i både tal och skrift.
Eftersom vi ibland hanterar tuffa ärenden är det viktigt att vi kan skratta ihop, så det skadar inte om du har lite humor. Med det sagt så kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper utifrån arbetets karaktär men också för att du ska passa in i vår lilla grupp.
Vi erbjuder ett flexibelt arbete där du får stor möjlighet att forma dina dagar själv.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer i rekryteringsprocessen.
