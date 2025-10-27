Vikarierande förskollärare till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Brobergs förskola / Förskollärarjobb / Söderhamn Visa alla förskollärarjobb i Söderhamn
2025-10-27
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Brobergs förskola i Söderhamn
Ditt uppdrag
Vi söker nu 2 vikarierande förskollärare till Brobergs förskola.
Du kommer att ingå i ett arbetslag i en lärande miljö med betoning på gemensamt förhållningssätt. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i samarbete med dina kollegor utifrån läroplanens uppdrag. På Brobergs förskola har vi fokus på barns språk- och matematikutveckling och social hållbarhet. Vi lägger också stor vikt vid barnens inflytande, delaktighet och ett levande likabehandlingsarbete.
Beskrivning av arbetsplatsen
Förskolan är belägen i centrala Söderhamn.
Brobergs förskola invigdes 2022 med nybyggda lokaler och stort fokus på att utomhusmiljö och inomhusmiljö möts. Förskolan arbetar aktivt med hållbar utveckling och ger barnen möjlighet att utforska olika teman om ekologisk känslighet.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och personers olika förutsättningar, samt anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. Du arbetar också bra med andra människor genom att relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och kan hantera konflikter konstruktivt.
I rollen som förskollärare är du initiativtagande och sätter igång och driver aktiviteter. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar.
Du kan leda, motivera och förse andra med de befogenheter som krävs för att kunna nå gemensamma mål. Vidare skapar du engagemang och delaktighet. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Brobergs förskola Kontakt
Pia Birgersson 027075971 Jobbnummer
9576595