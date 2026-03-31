Vikarierande ekonomiassistent till Naturskyddsföreningen
2026-03-31
Vill du vara en del av ett härligt ekonomi-team med många kompetenta kollegor på Naturskyddsföreningen? Vi söker en engagerad och noggrann ekonomiassistent till vår ekonomifunktion då ordinarie kollega går på föräldraledighet. Du kommer arbeta med en variation av arbetsuppgifter inom ekonomi och administration. Läs mer och sök senast 24 april. Önskad start omgående.
Om rollen som Ekonomiassistent
Din roll innebär ett helhetsansvar för leverantörsprocessen och att vara systemförvaltare för Medius där vi önskar se ännu mer automatisering med hjälp av din kompetens. Du ansvarar för uppföljning av anläggningsregistret och avskrivningar i Visma.net. Du kommer även hantera delar av faktureringsprocessen och kundreskontran. Du kommer arbeta med löpande redovisning och delta i bokslutsarbetet med avstämningar och dokumentation. Du kommer även administrera avtal i Oneflow och e-arkiv.
För att matcha kraven rollen ställer på dig, ser vi gärna att du har:
grundläggande utbildning inom redovisning kombinerat med några års arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
erfarenhet av automatiserad hantering av leverantörsreskontra
god kompetens i Excel och övriga appar i MS Office
Utöver detta är det meriterande om du har:
arbetat i Visma.net
arbetat i Medius
arbetat med system- och processutvecklingsprojekt
erfarenhet av arbete och/eller engagemang inom civilsamhället
Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas hos oss. Därför förväntar vi oss att du:
driver ditt arbete framåt på ett självständigt sätt
är noggrann, strukturerad och analytisk
är prestigelös och gillar att arbeta i team med många kontaktytor inom organisationen
delar Naturskyddsföreningens värderingar och vill bidra till vår vision om en hållbar framtid på en frisk och levande planet
Välkommen med din ansökan senast den 24 april! Urvalet sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.Om Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Naturskyddsföreningen vill vara en inkluderande folkrörelse som speglar samhället, och vi vill att det ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill vara en arbetsplats som är attraktiv för alla, eftersom vi tror att en variation av perspektiv, erfarenheter och bakgrund gör oss ännu starkare. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Övrigt
Tjänsten är vikariat på heltid t.o.m. augusti 2027. Tillträde snarast efter överenskommelse. Naturskyddsföreningen tillämpar provanställning.
Arbete sker på kontoret på Åsögatan, mitt på Södermalm i Stockholm med närhet till de flesta kommunikationsmedel.
Frågor
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg.
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
Joanna Widstrand, HR-specialist, 076-188 50 24, joanna.widstrand@naturskyddsforeningen.se
Vid frågor om tjänstens innehåll, kontakta:
Karin Wallenbert, enhetschef: 073-545 70 82, karin.wallenbert@naturskyddsforeningen.sePubliceringsdatum2026-03-31Facklig kontakt
Unionen: Jakob Svensson, 072-014 87 84, jakob.svensson@naturskyddsforeningen.se
Saco: Clara Jonsson, clara.jonsson@naturskyddsforeningen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7491761-1924136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Naturskyddsföreningen
116 24 STOCKHOLM Arbetsplats
