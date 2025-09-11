Vikarierande Digitaliseringsledare
2025-09-11
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att effektivisera verksamheten för att frigöra medel till kärnverksamheterna i de övriga förvaltningarna. Förvaltningen arbetar med en hög grad av samordning och standardisering för att säkerställa helhetssyn, effektivitet och kvalitet. En annan mycket viktig del av verksamheten är att utveckla och förvalta kommunens gemensamma processer och arbetssätt.Vill du vara med och forma framtidens Ludvika? Vi söker dig som vill vara en nyckelroll i det guldläge Ludvika befinner sig i! Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad. Som digitaliseringsledare blir du en viktig del i kommunens arbete med att utveckla tjänster som förenklar vardagen för både invånare och medarbetare. Här kombineras strategiskt tänkande med praktiskt arbete - och du får chansen att driva utveckling i nära samarbete med hela organisationen.
Arbetsplatsen
Nu finns chansen att vikariera som digitaliseringsledare i Ludvika kommun. I kommunstyrelsens förvaltning arbetar vi med stöd för kommunens verksamheter, och inom enheten kommunikation- och växel arbetar vi bland annat med vissa digitaliseringsfrågor.
Arbetsuppgifter
I rollen som digitaliseringsledare bidrar du både strategiskt och operativt i kommunens digitaliseringsarbete. Genom att stötta våra verksamheter i deras utveckling med digital teknik skapar du konkret nytta för organisationen. Du kommer framförallt skapa och utveckla E-tjänster, förvalta kommunens e-tjänsteplattform OpenE och samarbeta med olika delar av organisationen för att säkerställa att digitala löstningar möter verksamhetens behov.
Du kommer att arbeta nära olika delar av organisationen för att skapa ett förtroendefullt samarbete och säkerställa att IT-lösningarna möter verksamhetens behov. Du är omvärldsorienterad och har en teknisk nyfikenhet. Du håller dig uppdaterad inom IT, digitalisering, AI, informationssäkerhet och relevant lagstiftning, och du kan omsätta kunskapen till konkreta vägval för organisationen. Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom systemvetenskap eller annan motsvarande dokumenterad utbildning. Du bör ha arbetslivserfarenhet av utvecklingsarbete, meriterande om det har skett inom offentlig sektor.
Du har en förmåga att snabbt sätta dig in i ett nytt ämnesområde och kan ta egna initiativ till förbättringar. Du kan arbeta självständigt och strukturerat med ett strategiskt och analytiskt tänkande och är mål- och resultatinriktad.
För att lyckas i rollen krävs det att du är en god relationsbyggare och har lätt för att smarbete. Förändringsarbete kräver tålamod och det ställer också höga krav på dina pedagogiska färdigheter och din förmåga att vinna förtroende.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: November 2025 eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Intervjuer kommer att ske v. 41.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Chef Jessica Rosengren 0240- 86656
Arbetstagarorganisation nås via kommunens växel
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 1 oktober 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Jessica Rosengren jessica.rosengren@ludvika.se 0240-86656 Jobbnummer
9503269