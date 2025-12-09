Vikarierande brandman till sommaren
2025-12-09
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen står inför en spännande förändringsresa som ska stärka vår förmåga att bidra till Trelleborgs tillväxt och utveckling. Från och med den 1 januari 2026 planerar vi att införa en ny organisation - en modern och hållbar struktur som gör oss redo att möta framtidens utmaningar och möjligheter.
Med en tydlig vision om att ligga i framkant skapar vi förutsättningar för innovation, trygghet och långsiktig utveckling. Den nya organisationen kommer att bestå av tre avdelningar: räddningstjänsten, bygg- och miljöavdelningen samt plan- och geodataavdelningen. Varje avdelning kommer att ha två enheter och kompletteras av en gemensam kanslienhet, vilket ger oss kraft att arbeta effektivt och samordnat.
Tillsammans formar vi en organisation som inte bara följer utvecklingen - vi leder den. Vår framåtanda och vårt engagemang ska göra Trelleborg till en ännu mer attraktiv och hållbar plats att leva, bo och verka i.
Nu söker vi sommarvikarier till Räddningstjänsten!
Arbetsplatsen
Räddningstjänsten i Trelleborgs kommun består av en heltidsorganisation och tre deltidsområden.
Heltidsorganisationen har bemanning dygnet runt med en styrkeledare och fyra brandmän på stationen samt en insatsledare i beredskap. Räddningstjänsten verkar tillsammans med Vellinge och Skurups kommun enligt överenskommelse. Detta innebär bland annat en gemensam administration och ledningsorganisation som sköts från Trelleborg. Under år 2020 flyttade räddningstjänsten Trelleborg in i en nybyggd brandstation vilket ger dig möjligheter att verka på en unik arbetsplats med stort fokus på friska brandmän.
Totalt är vi cirka 150 medarbetare fördelade på heltidsstationen och åtta RIB stationer samt administration. Vi söker nu två timvikarier som ska stärka upp vid behov räddningstjänstens operativa styrka under sommaren 2026. Tjänsten innefattar sommarmånaderna juni, juli och augusti med en inplanerad introduktion innan du börjar din operativa tjänst.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som brandman innebär ett omväxlande och händelsestyrt arbete där du både möter akuta situationer och arbetar förebyggande för att skapa trygghet i samhället. Som brandman på räddningstjänsten i Trelleborg ingår du i utryckningsstyrka med uppgift att hantera händelser som föranleder räddningsinsats. Vi bistår även ambulanssjukvården med IVPA larm. Din arbetsdag innehåller också övning, fysisk träning, material- och fordonsvård samt säkerhets- och utbildningsarbete. Dessa delar av arbetet är avgörande för att upprätthålla en hög och jämn operativ förmåga. Arbetet sker som dygnstjänstgöring under sommarmånaderna, vilket innebär att du behöver kunna växla mellan vila, träning, stationstjänst och akuta insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen alternativt studerar termin 3 eller 4 på Skydd mot olycka (SMO-utbildning):
- alternativt 15 veckors brandmannautbildning vid MSB:s skola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig.
- alternativt Deltidsutbildning (GRIB/Räddningsinsats) med minst 5 års erfarenhet som heltidsbrandman.
Vi ser gärna att sökande från SMO klasser som idag är studerande termin tre och fyra. Du skall vara fullt frisk och uppvisa godkänt rullbandsintyg enligt AFS 2019:3. Intyget får vara högst 6 månader gammalt. Nyanställningskrav 5,6 km/h.
Vi söker dig som har B-körkort, och om du dessutom har C-körkort är det ett extra plus. Det är också meriterande om du har erfarenhet från räddningstjänst, utbildning eller erfarenhet inom sjukvård, samt dykarcertifikat A-40 för räddningsdykning.
Eftersom insatser sker under press och alltid i team är dina personliga förmågor mycket viktiga. Vi söker dig som är stabil och trygg, och som kan hantera stressade och snabbt föränderliga situationer utan att tappa fokus. Du behöver vara empatisk och ha lätt för att kommunicera, eftersom du både möter människor i kris och samarbetar tätt med dina kollegor. Arbetet kräver också att du trivs med att arbeta tillsammans med andra, eftersom lagarbete är en central del av yrket och avgörande för att insatser ska genomföras säkert och effektivt. Dessutom är det viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras, då arbetsdagen växlar mellan rutinarbete och akuta händelser som kräver snabba beslut. Dessa kompetenser är nödvändiga för att skapa trygghet, upprätthålla god kommunikation och bidra till en säker och väl fungerande styrka.
Övrig information
Vi genomför arbetsrelaterade tester och intervjuer där resultaten och meriterna bedöms i ett helhetsperspektiv. Mer information angående tester skickas till dig efter att vi mottagit din ansökan.
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
