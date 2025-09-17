Vikarierande Bostadsuthyrare i Luleå
2025-09-17
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag och inventera med 162,000 lägenheter i nio länder med ett fastighetsvärde om 332 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Dare, Care och Share - uppfyller vi målet om att erbjuda omtänksamma boende som förenklar och förgyller livet för våra kunder. Heimstaden är listade på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.heimstaden.com.
Vi vet hur viktigt det är att utmana våra omedvetna fördomar och vikten av att fokusera på varje individs fulla potential och kompetens. Det är därför vi inte längre kräver att våra sökande skickar in ett personligt brev när de söker tjänster hos oss och vi använder testning som ett verktyg i rekryteringsprocessen. På så sätt säkerställer vi att vi inte missar kandidater som kanske har mindre erfarenhet, men som ändå har rätt attityd, kompetens och förutsättningar för att lyckas i rollen. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig.
Är du passionerad över att hjälpa människor hitta sitt nya hem? Vill du visa olika typer av bostäder och matcha dem med kundens behov? Då kan rollen som Bostadsuthyrare hos oss på Heimstaden vara perfekt för dig!
Till vårt team i Luleå söker vi nu en vikarierande Bostadsuthyrare för att fortsätta skapa en trivsam och trygg boendemiljö för våra hyresgäster. Du rapporterar till Områdeschefen som ansvarar för förvaltningsområdet Luleå och du blir en viktig del av ett härligt team.
I rollen som Bostadsuthyrare kommer du att ha många personliga kontakter med våra hyresgäster och vara den som säljer in våra bostäder till potentiella hyresgäster. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Köhantering
- Upprättande av hyresavtal
- Publicering av lediga lägenheter och parkeringsplatser på vår hemsida
- Boka och genomföra visningar
- Nyckelhantering
- Dokumentation och övrig administrationProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av service och kundkontakter. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av bostadsuthyrning, gärna flerårig erfarenhet, och har god kunskap om överlåtelser, lägenhetsbyten, uthyrning i andrahand och kontraktsskrivning. Studier inom fastighetsbranschen är också ett plus.
För att trivas hos oss gillar du att arbeta självständigt och mot uppsatta mål. Du värdesätter dina kollegor och trivs med att vara en del av ett team som skapar en levande verksamhet och kultur. Du skapar förtroende och förmedlar trygghet i dina kundmöten, då du ofta är den första personliga kontakten med Heimstaden.Kvalifikationer
- Erfarenhet av service och kundkontakter
- Meriterande med erfarenhet av bostadsuthyrning
- Goda kunskaper i MS Office och förmåga att snabbt lära dig nya system
- Strukturerad och förmåga att planera och prioritera dina dagar
- Bra social kompetens och lyhördhet
- Tydlig kommunikation och pålitlighet
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
- Meriterande med kunskaper i andra språk
- B-körkort är ett krav
Våra värderingar är oerhört viktiga för oss; Care, Share och Dare. Här har alla våra medarbetare ansvar för att dessa genomsyras i vardagen, i både smått och stort. Läs gärna mer om vad våra medarbetare tycker om hur det är att jobba hos oss: https://heimstaden.com/jobba-har/Så ansöker du
Vi önskar din ansökan allra senast 3 oktober.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi på Heimstaden valt att jobba med tester i vår rekryteringsprocess. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i din roll. Ersättning
