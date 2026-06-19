Kundtjänst / Innesälj - Customhoj
Customhoj Sweden AB / Kundservicejobb / Falkenberg Visa alla kundservicejobb i Falkenberg
2026-06-19
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Customhoj växer och nu letar vi efter en ny kollega till Kundtjänst / Innesälj.
Vi är ett sammansvetsat gäng som hjälps åt, skrattar mycket och driver framåt tillsammans. Hos oss händer det mycket, tempot är ofta högt och vi gillar att testa nytt, förbättra och hitta smartare sätt att jobba.
För att trivas hos oss har du en hög ambitionsnivå, triggas av resultat och gillar när det händer saker.
Vad du kommer göra:
Ge förstklassig service via telefon och e-post till våra fantastiska kunder.
Hjälpa kunder med produktval, svara på frågor om leveranser/returer och proaktivt tipsa om rätt tillbehör (merförsäljning).
Lösa problem i varierade svårighetsgrad tillsammans med kunder och leverantörer.
Driva förbättringar i våra interna arbetssätt och digitala verktyg.
Hoppa in där det behövs, vi är ett prestigelöst team som hugger i tillsammans när tempot är högt.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från service, försäljning eller annat arbete med mycket kundkontakt.
Är intresserad av motorcyklar.
Tycker om att prata med kunder och skapa riktigt bra kundupplevelser.
Pratar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Har inställningen att allt går att lösa.
Har hög arbetsmoral och gillar att ta ansvar.
Trivs i en liten grupp där alla bidrar och lyfter varandra.
Gillar högt tempo, snabb utveckling och frihet under ansvar.
Har vana av, eller ett stort intresse för, att använda AI i arbetet.
Varför jobba hos Customhoj?
Hos oss får du vara med och bygga världens bästa e-handel för MC-delar och utrustning.
Vi växer snabbt och det finns stora möjligheter att utvecklas inom företaget.
Du får också:
Vara en del av ett företag med höga ambitioner och mycket framåtanda.
Jobba med motorcyklar varje dag.
Vara med på mässor, utställningar, resor och andra roliga aktiviteter.
Schyssta villkor och bra förmåner.
En kultur där vi peppar varandra, testar nytt och alltid lämnar saker bättre än vi fann dem.
Vill du vara med och bygga något stort, utvecklas på vägen och ha riktigt kul samtidigt? Då är Customhoj rätt plats för dig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka CV + en kort presentation om vem du är och varför du vill jobba med oss på Customhoj till: jobb@customhoj.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: jobb@customhoj.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Customhoj Sweden AB
(org.nr 559326-0887)
311 32 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9971479