Film- och serielärare sökes
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2026-06-19
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Kalix Folkhögskola är vackert belägen vid Kalixälvens mynning, ett par kilometer från Kalix centrum i Norrbottens län. Huvudman för skolan är SV:s (Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten). Idag utgör Kalix folkhögskola ett utbildningsalternativ för cirka 250 studerande varje år, vilket gör att vi är en relativt stor folkhögskola med anor ända sedan år 1939.
Skolan erbjuder både utbildningar på plats och distansutbildningar inom olika områden, vilket ger ett mycket varierat utbud.
Kunskap är dagens mest eftersökta tillgång och på Kalix Folkhögskola ser vi till att bidra till folkbildningen med visionen att ha varje enskild individ i fokus.
Nu behöver vi stärka vårt lärarteam och söker en lärare till kursen Film- och serie.
Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens filmarbetare och som brinner för att stötta andra till ett yrke i en spännande filmvärld. Vi tror att du som söker har en gedigen bakgrund inom film- och serieproduktion med god insyn i branschen med ett brett kontaktnät. Vi söker dig som är en lagspelare och har förmågan att dela med dig av dina kunskaper till andra. Du behöver ha en vilja och ett genuint engagemang att skapa något unikt för våra deltagare.
Vår kurs Film- och serie är framförallt upplagd som en distansutbildning med några fysiska träffar per år vid Kalix folkhögskola. Det är därför meriterande om du har goda digitala kunskaper med dig i bagaget.
Det är en merit om du har erfarenhet från folkbildning. Vår vision är FRAMTID, vilket också speglar den flexibilitet som råder i samhället och som reflekterar vår verksamhet. Mångfald, gemenskap och glädje genomsyrar våra utbildningar och det är vi måna om att hålla fast vid på skolan. Vi vill göra studier möjligt för alla!
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Semesteranställning
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök senast 2026-07-10 Publiceringsdatum2026-06-19Kontaktuppgifter för detta jobb
Daniel Nilsson Minna Pannanen
Rektor Facklig
Kalix Folkhögskola Sveriges lärare
076-492 44 04 070-666 16 20Övrig information
Det är också viktigt för oss att du delar vår pedagogiska idé om lärande i en social kontext som folkbildningen vilar på. Folkbildningen skiljer sig från övriga skolformer varför möjligheterna är många. Vi ser både jämn könsfördelning och mångfald som en styrka och välkomnar därmed ansökningar från människor med olika bakgrund.
Du söker tjänsten genom att skicka in CV och personligt brev via mail till: daniel.nilsson@kalixfolkhogskola.se
. Urvalet sker löpande med intervjuer så vänta inte med din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: daniel.nilsson@kalixfolkhogskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare till film och serie". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix Folkhögskola, Sv Intresseförening För
Näsbyvägen 16 (visa karta
)
952 62 KALIX Arbetsplats
Kalix Folkhögskola Kontakt
Rektor
Daniel Nilsson daniel.nilsson@kalixfolkhogskola.se 0764924404 Jobbnummer
9971464