Head of Finance till framgångsrikt bolag - Helsingborgstrakten
Standby Workteam AB / Ekonomichefsjobb / Helsingborg Visa alla ekonomichefsjobb i Helsingborg
2026-06-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Standby Workteam AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Med över 30 år i branschen är vi en av Skånes mest erfarna aktörer inom rekrytering och uthyrning. Vi är en etablerad specialist med gedigen kunskap om regionens arbetsmarknad och näringsliv och vi utmanar de stora med vår erfarenhet och vårt engagemang. Vi arbetar med chefer och specialister på alla nivåer inom Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Vi är verksamma i Skåne och Köpenhamnsområdet och har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö.
Head of Finance till framgångsrikt bolag - Helsingborgstrakten
Är du en driven Ekonom med stor affärsförståelse? Vill du axla ansvaret för Ekonomi, IT och HR i ett expansivt bolag med tillväxt och egenutvecklade produkter? Du erbjuds en nyckelroll i ett spännande bolag med internationell verksamhet där du bär upp både det strategiska och operativa ansvaret för Ekonomi, IT och HR. Om detta låter som en spännande utmaning ska du läsa vidare!
Du styr och leder dina ansvarsområden tillsammans med en ekonomiassistent samt externa samarbetspartners inom HR och IT. Ditt ansvar innefattar allt från den dagliga driften av ekonomifunktionen med löpande redovisning till att utveckla processer och rutiner samt stödja ledning med finansiella analyser och diverse underlag. Du rapporterar direkt till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.
Är du en ambitiös och driven ekonom som gillar att befinna dig nära affären och som är redo att axla en viktig nyckelroll där du får vara med och bygga vidare på ett spännande företag? Då är detta rätt plats för dig!
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Driver och utvecklar bolagets ekonomifunktion med ansvar för bokslut, budget, prognoser och finansiell rapportering vilket inkluderar nära kontakter med övriga kollegor inom koncernen
Bidrar med analyser, affärsinsikter och riskbedömningar som stöd för strategiska beslut.
Ansvarar för likviditetsstyrning, valutasäkring samt externa kontakter med banker, revisorer och andra intressenter.
Utvecklar processer, system och arbetssätt för ökad effektivitet och kvalitet.
Stöttar organisationen inom HR-relaterade frågor och kompetensutveckling.
Driver förändrings- och förbättringsarbete som stärker verksamhetens konkurrenskraft.Publiceringsdatum2026-06-19Profil
Du är civilekonom eller har motsvarande utbildning, gärna med bakgrund från revision, controlling eller liknande kvalificerad ekonomifunktion. Du har goda kunskaper inom redovisning, ekonomistyrning och finansiell analys samt ett starkt affärsintresse.
Som person är du engagerad, stark egen drivkraft, självgående och prestigelös. Du trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera strategiskt tänkande med praktiskt genomförande. Du har hög integritet, är kommunikativ och bygger förtroende på alla nivåer i organisationen.
Erfarenhet från processindustri, läkemedel eller livsmedel är meriterande, liksom kunskaper inom HR och IT. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift. Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt. Placering i Helsingborgstrakten.
Vi arbetar med löpande urval och du är välkommen att sända in din ansökan omedelbart via länken. För mer information om tjänsten kontakta Kristian Berglund, Standby Workteam, på 0709-605 372.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
Standby Workteam AB Jobbnummer
9971477