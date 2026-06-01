Vikarierande Biblioteksassistenter till Heby kommun
Bli en del av hjärtat i Heby kommun – På biblioteken där möten, läslust och god service står i centrum. Här får du både driva verksamhet och göra verklig skillnad för våra medborgare.
Vi söker en biblioteksassistent på 50% till Heby bibliotek och en biblioteksassistent på 75% till Tärnsjö bibliotek.
Rollen
Du kommer arbeta i det dagliga tillsammans med en bibliotekarie på ett av våra bibliotek, som även har kvällsöppet 1-2 dagar i veckan.
Ni har gemensamt ansvar för att planera och driva verksamheten och för en andel av bibliotekens gemensamma administrativa och IT-relaterade uppgifter.
Den viktigaste delen av ditt uppdrag är att ge god service till våra medborgare och att arbeta läsfrämjande och litteraturförmedlande.
Du har även särskilt ansvar för biblioteksenhetens kassaredovisning och kontering av fakturor.
Flexibiliteten är viktig hos oss, du kommer ha din primära tjänstgöring på ett bibliotek, men arbete på andra av kommunens bibliotek förekommer regelbundet.
Det här är vi
Bibliotek Heby kommun är ett bibliotek, men vi finns på tre orter: Heby, Tärnsjö och Östervåla. I Heby kommun skall biblioteken vara navet i varje tätort, en mötesplats för alla.
Bibliotek Heby finns organisatoriskt inom Kultur- och fritidsenheten i Heby kommun. Vi skapar förutsättningar för goda livsvillkor genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, ungdomsverksamhet, bibliotek, musikskola, föreningsliv och konst i offentlig miljö.
Är det här du?
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och trivs i mötet med människor
Är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt
Tar ansvar och kan arbeta självständigt
Har lätt för att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat
Är flexibel och kan arbeta på flera enheter vid behov
Har goda IT-kunskaper
Har erfarenhet av att arbeta med fakturasystem och/eller andra liknande system
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat, och gärna fler språk
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett gemensamt arbetssätt. Hos oss ansvarar vi tillsammans för verksamheten och stöttar varandra mellan enheterna. I din ansökan vill vi att du kort beskriver hur du bidrar till ett gott samarbete i en arbetsgrupp.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare påwww.heby.se och följ oss på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby Kommun
(org.nr 212000-2049), https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
744 88 HEBY Arbetsplats
Kultur- och fritidsenheten Kontakt
Kommunal Kommunal 010-4428815
