Vikarierande adjunkt kulturvård
Uppsala universitet, Inst för arkeologi, antik historia och kulturvård
2026-01-23
, Uppsala
eller i hela Sverige
Institutionen för arkeologi, antik historia och kulturvård söker en universitetsadjunkt i kulturvård med placering vid Campus Gotland i Visby. Anställningen innebär att vara del av en dynamisk och expansiv forsknings- och undervisningsmiljö med strax under hundra medarbetare i både Visby och Uppsala. I institutionsmiljön ingår sju huvudområden, med undervisning på grundnivå och avancerad nivå och forskarutbildning. Kulturvård är ett tvärvetenskapligt område med fokus på föremål, byggnader och miljöer och hur dessa på ett hållbart sätt kan bevaras, användas och utvecklas för framtiden. Campus Gotland är ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. Läs mer på institutionens webbplats: Institutionen för arkeologi, antik historia och kulturvård - Uppsala universitet. Institutionens verksamhet på Campus Gotland är i en expansiv fas och omfattar i dagsläget ett trettiotal medarbetare verksamma inom kulturvård, arkeologi och osteologi. Vi har nu behov av att rekrytera en universitetsadjunkt i kulturvård på vikariat på grund av en föräldraledighet. Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, planering, administration och examination på institutionens kurser inom kulturvård, främst inom Föremålsantikvarieprogrammet på grundnivå. Föreläsningar och seminarier på avancerad nivå på institutionens övriga kurser kan också ingå i tjänsten. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, praktiskt fältarbete, studiebesök och övningar, på samtliga nivåer. Till undervisning räknas också kursansvar och kursadministration samt handledning av studenter. I nära samarbete med övriga medarbetare förväntas personen bidra till kvalitetsdriven undervisning på grundnivå och avancerad nivå, kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt 41§ Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som har avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Ett krav för denna anställning är utbildning och examen på mastersnivå inom för verksamheten relevant kunskapsområde eller att den sökande kan visa på motsvarande kompetens genom sin arbetslivserfarenhet. Vid tillsättning av anställning som universitetsadjunkt ersätts kravet på vetenskaplig kompetens med krav på ämnesfördjupning.
God kunskap om interiör-, möbel- och föremåls- och designhistoria, särskilt tiden 1500-2000 är av central betydelse för anställningen, liksom god kunskap om att använda föremål som kunskapskällor. Även praktisk erfarenhet från det föremålsantikvariska fältet kommer att tillmätas betydelse, såsom arbete med föremålsbedömningar, -analyser och -dokumentation i privat och/eller offentlig sektor (t.ex. genom proveniensutredningar och katalogisering på auktionshus eller museum), samlingsförvaltning, preventiv konservering, kulturhistorisk värdering av föremål samt curating.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning, eller på annat sätt inom det verksamhetsområde som utbildningen avser. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska. Enligt 5 § AO gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Övriga förmågor som krävs för denna anställning är flexibilitet, ansvarstagande, förmåga att administrera och leda kurser och program.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på 12 månader med eventuell förlängning. Omfattningen är 50% av heltid. Tillträde 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby
Välkommen med din ansökan senast den 6 februari 2026 UFV-PA 2025/4053.
Om Campus Gotland
Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
