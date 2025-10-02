Vikarier till gymnasiet
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Gymnasielärarjobb / Skellefteå Visa alla gymnasielärarjobb i Skellefteå
2025-10-02
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
Sugen på händelserika och meningsfulla arbetsdagar? Nu har du chansen. Vi söker vikarier till gymnasiet. Om du trivs med att jobba med barn och unga är det här ett jobb med gränslösa möjligheter att både ha roligt och utvecklas. DIN ROLL Som vikarie på gymnasiet hoppar du in när ordinarie personal inte är på plats. Du leder undervisning enligt planering, finns där för eleverna i klassrummet och bidrar till en trygg och inspirerande lärmiljö. Ditt uppdrag kan variera i längd och innehåll beroende på skolans behov.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET Vi söker dig som är lärarutbildad, studerar till lärare eller har annan pedagogisk bakgrund. Har du mindre erfarenhet men ett stort intresse för att arbeta med ungdomar? Då kan det här också vara något för dig. Som person är du ansvarstagande, flexibel och trygg i mötet med ungdomar. Du är en positiv förebild och har lätt för att samarbeta med kollegor. Din förmåga att skapa relationer och möta olika behov gör dig till en viktig resurs i våra skolor.DIN NYA ARBETSPLATS På Skellefteås gymnasieskolor arbetar vi tillsammans för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att växa - både kunskapsmässigt och som individer. Vi värdesätter nytänkande, olikheter och kreativitet. Här blir du en del av en verksamhet som gör skillnad varje dag. Läs mer här om våra gymnasieskolor. (https://skelleftea.se/gymnasium)BRA
ATT VETA Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281683/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
HR-partner, inriktning rekrytering
Jenny Rydlinge 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9538006