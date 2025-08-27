Vikarier som Personlig Assistent sökes till Norrköping
Vi söker dig som vill jobba som Personlig Assistent I Norrköping. Tjänsten är en timbehovs anställning och kan i förlängningen bli mera jobb.
Är rökfri, då vissa kunder har känslighet mot rök.
Är bekväm med att arbeta hos både kvinnliga och manliga kunder för att möjliggöra fler arbetstillfällen.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, då dubbelassistans kan förekomma.
Har god fysik, då arbetet kan innebära lyft och andra fysiskt krävande moment.
Behärskar svenska i både tal och skrift.
Om du är allergisk mot pälsdjur, skriv gärna med det i ditt personliga brev, då detta kan förekomma hos vissa kunder.Kan jobba dag, kväll, vaken natt och sovande jour då det är olika tider hos varje kund.
Har B- körkort men är inget krav.
Är du intresserad av att arbeta som personlig assistent hos oss? Skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Önskar vi på Akria Personlig Assistans i Norrköping!
Företagsinformation
Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individs unika behov.
Vårt arbete vilar på värderingarna glädje, trygghet och gemenskap, och vi strävar alltid efter att bemöta varje person med respekt för deras integritet och självbestämmande.
För oss är kvaliteten på assistansen avgörande. Vi ser till att våra medarbetare får rätt stöd och förutsättningar för att utföra sitt arbete med stolthet och engagemang. Som anställd hos oss får du en uppdragschef som nära stöd, kollektivavtal, utbildning och friskvårdsbidrag.
Vi vill att både våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och värderade Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akria Personlig Assistans AB
(org.nr 559218-6521) Kontakt
Pernilia Wiklander pernilla.wiklander@akria.se Jobbnummer
9478638