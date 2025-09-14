Vikarier sökes till vår fantastiska förskola!

Föräldrakooperativet Stentrollet Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Växjö
2025-09-14


Förskolan Stentrollet är ett föräldrakooperativ i centrala Växjö. Det är en liten verksamhet med två avdelningar där barnens bästa är i fokus. Stentrollet är en stimulerande och utvecklande verksamhet där barnen känner sig sedda, trygga och ges goda förutsättningar för ett livslångt lärande.
Vi söker nu flexibla vikarier med god samarbets- och kommunikationsförmåga som vill ingå i en trevlig, kreativ och engagerad personalgrupp. Vikariat kan innebära både länge och kortare anställningar beroende på verksamhetens behov.
Stentrollet är beläget i en vacker äldre villa centralt i Växjö stad. En stor del av dagarna tillbringas utomhus och tack vare vårt centrala läge finns närhet till bibliotek, teater, museum och andra utflyktsmål i närområdet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: bitr.rektor@stentrollet.com

Arbetsgivare
Föräldrakooperativet Stentrollet Ekonomisk Fören
Västergatan 26 (visa karta)
352 31  VÄXJÖ

Arbetsplats
Föräldrakooperativet Stentrollet

Kontakt
Biträdande rektor
Karin Ottosson
bitr.rektor@stentrollet.com
0731440073

Jobbnummer
9507541

