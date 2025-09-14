Vikarier sökes till vår fantastiska förskola!
Föräldrakooperativet Stentrollet Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Växjö Visa alla barnskötarjobb i Växjö
Förskolan Stentrollet är ett föräldrakooperativ i centrala Växjö. Det är en liten verksamhet med två avdelningar där barnens bästa är i fokus. Stentrollet är en stimulerande och utvecklande verksamhet där barnen känner sig sedda, trygga och ges goda förutsättningar för ett livslångt lärande.
Vi söker nu flexibla vikarier med god samarbets- och kommunikationsförmåga som vill ingå i en trevlig, kreativ och engagerad personalgrupp. Vikariat kan innebära både länge och kortare anställningar beroende på verksamhetens behov.
Stentrollet är beläget i en vacker äldre villa centralt i Växjö stad. En stor del av dagarna tillbringas utomhus och tack vare vårt centrala läge finns närhet till bibliotek, teater, museum och andra utflyktsmål i närområdet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: bitr.rektor@stentrollet.com Arbetsgivare Föräldrakooperativet Stentrollet Ekonomisk Fören
Västergatan 26 (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Föräldrakooperativet Stentrollet Kontakt
Biträdande rektor
Karin Ottosson bitr.rektor@stentrollet.com 0731440073 Jobbnummer
9507541