Vikarier sökes till kund i Åshammar

Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sandviken
2025-09-23


Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Vi söker flera personliga assistenter med god fysik. Kunden är en rullstolsburen man som är i behov av hjälp under dagtid. Kunden är i behov av hjälp med bland annat förflyttningar, på- och avklädning, hushållsnära sysslor samt personlig hygien.
Det är meriterande om du gillar att laga mat och har ett hockeyintresse. Körkort är ett krav, detta för att kunna ta sig till och från arbetet.
Anställningsdetaljer
Anställningsform: Vi söker timvikarier för behovsanställning
Omfattning: Behovsanställning
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Omgående

Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Personliga egenskaper Lugn
Lyhörd
Positiv


Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.

Övrig information
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2024.02.29
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Pernilla Wikner, verksamhetschef - pernilla.wikner@frosunda.se


Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Frösunda Personlig Assistans AB (org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans

Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans

Kontakt
Pernilla Wikner
pernilla.wikner@frosunda.se

Jobbnummer
9521494

