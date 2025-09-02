vikarier sökes till
Föräldrakooperativ Lekstugan I Lunden Ek För / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
Vem är du?
Söker du ett extrajobb och har erfarenhet av arbete i förskola eller arbete med barn?
Vill du arbeta på en kooperativ förskola som har ett tydligt barn- och familjefokus där pedagoger och vårdnadshavare samarbetar för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö och en genuin "vi-känsla"?
Trivs du på en arbetsplats där det är högt i tak och där allas olika kompetenser tas tillvara för att utveckla arbetsgruppen och nå gemensamma mål i verksamheten?
Är du en flexibel person med en prestigelös inställning som ser samarbete som en självklarhet?
Vilka är vi?
Lekstugan är ett föräldrakooperativ som funnits på samma plats i 35 år, i härliga Lunden i Göteborg. Vår förskola ligger i en gammal mysig Bio-lokal med egen innergård och närhet till både kultur- och naturområden.
Här sköter vårdnadshavarna det praktiska och administrativa arbetet kring verksamheten med en unik insyn i barnens vardag, medan det pedagogiska arbetet planeras av personal och leds av rektor och skolchef.
Hos oss finns det plats för 24 barn i en blandad barngrupp i åldrarna 1 till 6 år. Barnen spenderar dagarna i gemensamma lokaler, där uppdelning görs efter åldersgrupper under delar av dagen medan andra delar av dagen tillbringas tillsammans.
Vår personalgrupp består idag av en rektor/förskollärare, en förskollärare, två barnskötare samt en köksansvarig.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn, barnskötarutbildning eller motsvarande. Du har självklart ett tydligt barnfokus och lyssnar in barngruppens behov samt personalens coachande arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten
Förskolan har kollektivavtal och är medlem i Fremia.
Tjänsten är en timanställning i vår egen vikariepool med lön enligt kollektivavtal.
I tjänsten ingår fria pedagogiska måltider, kaffe och te.
Enligt skollagen ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning inom barnomsorg påbörjas. Detta beställer du på polisens webbplats och tar med dig vid eventuell intervju.
Känns det som att just du skulle vara rätt person för oss på Lekstugan? Skicka ditt CV och ett personligt brev till rektor@fklekstugan.se
. Sista ansökningsdagen är 16/9 2025.
Vid eventuella frågor kontakta:
Rektor: Linda Medoza - rektor@fklekstugan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: rektor@fklekstugan.se Arbetsgivare Föräldrakooperativ Lekstugan i Lunden Ek För
Lundgatan 8 (visa karta
)
416 61 GÖTEBORG Arbetsplats
Föräldrakooperativ Lekstugan I Lunden Ek För Kontakt
Rektor
Linda Mendoza rektor@fklekstugan.se 0709905582 Jobbnummer
