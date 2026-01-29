Vikarier och extra resurser
2026-01-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Visa alla jobb hos Fps i Örebro Ekonomisk Fören i Örebro
Om arbetsplatsen
Steget är en förening som erbjuder boendestöd, daglig verksamhet och olika aktiviteter till vuxna som lever psykisk ohälsa. Föreningen grundades på 1990-talet av personer som ville erbjuda en bättre vardag för sina nära anhöriga med psykisk ohälsa. I verksamheten finns idag 9 boendeplatser och tar emot upp till 14 personer i den dagliga verksamheten. På Steget genomförs studiecirklar, aktiviteter och sysselsättning som utgår från deltagarnas, förmåga, önskemål och behov. Steget har samarbeten med flera externa aktörer med fokus på rörelse, musik, fotvård och massage. Syftet med Stegets verksamhet är att deltagaren ska uppnå högsta möjliga livskvalitet utifrån sina egna önskemål och förutsättningar. Kort och gott, Steget ska vara ett stöd för deltagaren i att känna hopp, egenmakt och möjlighet att påverka sitt liv.
Om jobbet
Du kommer att arbeta med deltagarna i deras vardag, vilket kan innebära allt från att vara delaktig i den dagliga verksamhetens aktiviteter till att stötta deltagare med rutiner. Deltagarna skall känna sig sedda och hörda, men också vara och känna sig delaktiga i verksamheten. Målet är verka för att varje deltagare ska uppnå högsta möjliga livskvalitet, utifrån sina egna önskemål och behov.
Du kommer möta en arbetsgrupp med kompetens och högt engagemang som har helhetstänk, delaktighet och trygghet i fokus.
Arbetspassen är förlagda dag, kväll, natt och helg. Kollektivavtal finns (HVO Kommunal och Fremia)Publiceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
Det är meriterande (men inte ett måste) om du har erfarenhet av att möta människor som lever med psykisk sjukdom. Du kanske studerar till socionom, arbetsterapeut eller psykolog och vill få möjlighet att ta del av en fantastisk organisation som tänker lite mer och annorlunda kring människors förmåga och förutsättningar. Du som person är lugn, trygg, social och nyfiken.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: therese.larsson@steget.net Arbetsgivare Fps i Örebro Ekonomisk Fören
702 26 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rehab. Steget Kontakt
Rehabiliteringspersonal
Robert Jonsson robert.jonsson@steget.net Jobbnummer
9712563