Vikarie till kvinna med MS
2025-09-18
PERSONLIG ASSISTENT
Vi söker vikarie till en rullstolsburen kvinna med MS i Bergby/Gävle kommun.
Arbetet är förlagt till dagtid, även helger (varannan helg) 9-18.
Endast kvinnliga sökande.
Erfarenhet som personlig assistent eller motsvarande är meriterande. Vi fäster stor vikt vid dina egenskaper, personlighet och tidigare erfarenheter. För ett arbete hos oss bör du vara lyhörd, flexibel, uppmärksam, tycka om människor och att hjälpa andra. Vi ser att du som söker har körkort behörighet B
Det är meriterande att du talar finska, det är dock inget krav. Kunden pratar bra svenska.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
ANSÖKAN
Ansökan görs endast via extern webbplats (följ länk nedan). Ansökan på annat vis kommer tyvärr ej att accepteras. Rekrytering sker löpande, då vi ser att tjänsten tillsätts snarast. Välkommen med din ansökan
