Vikarie till förskolan - löpare
Tanums kommun / Barnskötarjobb / Tanum
2026-02-25
Verksamheten förskola i Tanums kommun är organiserad i fyra områden med en rektor för varje område.
Inom förskolan arbetar vi utifrån en helhetsidé som bland annat beskriver vår tanke om att barn är kompetenta, att dom kan och vill om vi ger dom förutsättningar och möjligheter att lyckas. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärprocesser som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen söker en heltidsanställd vikarie - löpare - som kan täcka upp vid ordinarie personals frånvaro i hela kommunen.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som vikarie innebär att du ska tjänstgöra i barngrupp inom alla kommunens förskolor utifrån behov.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att kunna bli anställd som vikarie behöver du vara utbildad barnskötare eller inneha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Vi ser helst att du har erfarenhet av att arbeta inom förskolan.
Tjänsten kräver att du som person har lätt för att samarbeta med andra, skapa kontaktytor och bibehålla goda relationer såväl internt som externt. Du ska kunna upprätthålla en god servicenivå och vara lyhörd för, och se var behovet av din kompetens finns. Du ska ha erfarenhet, intresse och förmåga av att arbeta digitalt och förstå nyttan med ett digitalt arbetssätt. Tjänsten kräver stor flexibilitet och samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till egen bil erfordras då man behöver kunna ta sig till olika förskolor i kommunen.
Vi erbjuder
Uppdragen avser 100 % och är tidsbegränsade anställning med tillsättning snarast och till och med 2026-12-31. Urval kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten kontakta rektor Johanna Hurtig, 0525-186 70 alternativt
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken senast den 11 mars 2026. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan via länken senast den 11 mars 2026. Urval sker löpande.
Giltigt utdrag från polisens belastningsregister, samt giltig ID-handling behöver visas upp före anställning.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
- Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
- Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
