Vikarie socialsekreterare äldre
Falköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Falköping Visa alla socialsekreterarjobb i Falköping
2026-07-13
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Vill du göra skillnad för äldre personer och bidra till en trygg och rättssäker handläggning?
En av våra medarbetare ska gå på föräldraledighet och därför söker vi dig som vill vara med och skapa trygghet för äldre personer genom professionella bedömningar, delaktighet och ett gott bemötande.
Tjänsten gäller ett vikariat som sträcker sig till och med september 2027, vilket ger dig möjlighet att bli en del av vår arbetsgrupp under en längre period.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som socialsekreterare ansvarar du för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning och har en central roll i mötet med äldre personer och deras anhöriga. Arbetet präglas av självständighet, ansvar och nära samarbete med kollegor och andra aktörer.
Tjänsten är placerad inom enheten äldre och funktionsnedsättning utredning, som består av enhetschef, socialsekreterare (SoL och LSS), färdtjänsthandläggare samt administrativ personal.
I arbetet ingår bland annat att:
utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt gällande lagstiftning
dokumentera och följa upp beslutade insatser
samverka med kollegor, utförare och andra interna och externa aktörer
möta enskilda och anhöriga i olika livssituationer
Insatserna rör i första hand äldre i behov av stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet, korttidsboende och växelvård.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har:
socionomexamen alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
god datorvana
B‐körkort
Meriterande:
kunskap om relevant lagstiftning
erfarenhet av myndighetsutövning, minst ett årPubliceringsdatum2026-07-13Dina personliga egenskaper
Du har ett gott bemötande och trivs med att möta människor i olika livssituationer. Du arbetar självständigt, strukturerat och har god förmåga att prioritera.
Du har även lätt för att samarbeta och bidrar aktivt till gruppens utveckling. Att anpassa kommunikation och information efter den du möter är en självklarhet för dig, för att skapa trygghet, delaktighet och förståelse.
Upplysningar
Tjänsten är ett vikariat.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Övrig information
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Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldre och Funktionsnedsättning utredning Kontakt
Daisy Ek daisy.ek@falkoping.se 0515-885758 Jobbnummer
10001496