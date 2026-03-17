Vikarie, kvinnlig personlig assistent, Kalmar
2026-03-17
Vi söker dig som har vill arbeta som personlig assistent hos en av våra kunder i Kalmar. Du arbetar aktivt efter tydliga fastställda rutiner både i vår kunds hem och vid aktiviteter. Hög arbetsmoral och ansvarskänsla behövs här.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, meriterande om du tidigare arbetat som personlig assistent. Kunden/företrädare väljer själv sina assistenter och stor vikt läggs vid personlighet.
Tryggheten mellan dig och kunden samt i dina arbetsuppgifter, säkerställs genom introduktionspass.
Kunden är en 38-årig kvinna som bor i egen lägenhet i Kalmar. Hon behöver din hjälp i allt som tillhör vardagen. Förutom rutiner i hemmet så vill hon bland annat att du följer med på promenader, på aktiviteter, hälsar på bekanta eller fikar på stan. När du jobbar med henne behöver hon ha ditt fulla fokus, och du arbetar ofta tillsammans med kollega.
För att du ska fungera bra ihop med vår kund behöver du ha egenskaper som uppmärksam, tålmodig, kunna samarbeta och ha konsekvenstänk.
Arbetstider: dag, kväll, helg samt vaken natt.
Språkkrav: tala och skriva svenska
Intervjuer sker löpande varvid tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber kontakt av bemanningsföretag då vi på Inkludera Assistans sköter rekryteringen.
Välkommen in med din ansökan!
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
891 35 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Linda Oldin linda.oldin@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9802503