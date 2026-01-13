Vikarie Biluthyrning Syd
2026-01-13
Är du på jakt efter nya utmaningar och trivs med att arbeta med kunder? Då kan du vara den vi söker som biluthyrare till Bilias anläggning i Jägersro.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Som biluthyrare arbetar du med att ge service till våra kunder över disk och telefon samt ansvarar för uthyrning, bokning och fakturering av hyrbilar. I arbetet ingår även att tvätta och leverera hyrbilar till andra anläggningar, kontrollera eventuella skador på fordon och ansvara för att dessa hanteras och dokumenteras. Arbetsuppgifterna är varierande och du får både träffa kunder och skapa ett brett kontaktnätverk internt.
Vad vi önskar av dig
Vi tror att du har erfarenhet utav administrativt arbete och är en van datoranvändare samt besitter goda kunskaper i svenska och engelska. Vi ser att du har någon form av erfarenhet av att hantera kunder. Har du arbetat inom biluthyrningsbranschen och är en van användare av Hertz uthyrningssystem är detta meriterande men inget krav. Som person är du prestigelös och samarbetsvillig och trivs med varierande arbetsuppgifter. B-körkort för manuell växel är ett krav för tjänsten. Övrig information
Tjänsten är ett vikariat och placering på Bilias anläggning i Jägersro. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Stationsansvarig Biluthyrning
Marcus Borglin marcus.borglin@bilia.se 010-497 21 85 Jobbnummer
