Vikariat, yrkeslärare till vård- och omsorgsprogrammet 50-80%

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av undervisning eller studerar till lärare inom vård och omsorg.
Kan tillträda i slutet av mars och jobba fram till juni.
Har ett hjärta som brinner för ungdomars rätt till god utbildning och är intresserad av att möta elevens individuella behov och förutsättningar.
Uppskattar att samverka med andra kollegor, har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt, och därmed bidrar till att utveckla både kompetensen och trivseln i kollegiet.
Är duktig på att skapa motivation och bygga goda relationer med elever.
Har förmåga att utöva ett tryggt och pedagogiskt mentorskap som utförs i team tillsammans med kollegor.
Undervisning kurserna:
Anatomi och fysiologi
Barn- och ungdomssjukvård
Gerontologi
Omvårdnad
Social omsorg
Tjänsten omfattar klassmentorskap.
Victum Gymnasium hittar du i centrala Helsingborg, granne med Helsingborg C. Skolan finns i en vacker fastighet med trevliga lokaler och utblick mot Öresund. Här möts dagligen strax över 230 elever och omkring 20 medarbetare. På skolan har vi Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Introduktionsprogram. Victum är en fristående gymnasieskola som drivs av Victum AB, ett familjeägt utbildningsföretag som har gymnasieverksamhet i Helsingborg sedan 2002.
Vår elevsyn: Vårt perspektiv är självklart eleven i centrum! Vi satsar kontinuerligt och aktivt på att utveckla våra utbildningar med målet att alla våra elever ska få den allra bästa utbildningen i en trivsam och trygg skolmiljö. Vi vill få våra elever att utvecklas mot mogna, självständiga och trygga individer rustade med en attraktiv gymnasieexamen.
Våra medarbetare: Vi vill att alla ska känna sig engagerade, drivande och delaktiga i skolans utveckling. Vi arbetar målmedvetet med att utvecklas individuellt i sitt yrke, såväl som tillsammans i teamet genom kollegial skolutveckling. Vi vill att varje medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö, känna inflytande och uppleva ett personligt utvecklande arbete. Vårt mål är en skola med hög trivselfaktor i en stimulerande, samarbetande och kollegial anda.
Rekrytering sker fortlöpande och annonsen kan stängas innan utsatt datum.
Ansökan, bestående av personligt brev och CV, skickas tillcilla.svensson@victumgymnasium.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: cilla.svensson@victumgymnasium.se Omfattning
