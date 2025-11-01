Vikariat stödassistent till stödboende
2025-11-01
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.Publiceringsdatum2025-11-01Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en meningsfull verksamhet och samtidigt få ett längre vikariat med chans att verkligen komma in i arbetet och teamet? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Spinnaren är ett stödboende för vuxna personer inom LSS, och vi söker nu en engagerad stödassistent för ett längre vikariat. Här får du arbeta i ett tryggt och kunnigt team där vi stöttar varandra i vardagen och samarbetar tätt både inom arbetsgruppen och tillsammans med andra yrkesprofessioner.
Vi arbetar enligt IBIC Individens behov i centrum vilket innebär att personens egna mål, önskemål och styrkor alltid ligger till grund för våra insatser. Du kommer vara delaktig i att planera och genomföra stöd utifrån individuella genomförandeplaner, och bidra till att skapa en vardag som är både trygg, stimulerande och anpassad efter varje individs behov.
Som stödassistent hos oss kommer du att:
* Arbeta nära brukarna i deras vardag och utgå från deras individuella behov.
* Samverka med kollegor, anhöriga och externa aktörer.
* Vara en viktig del av ett team där samarbete, tillit och kvalitet står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har ett genuint intresse för målgruppen inom LSS.
* Är trygg, lyhörd och ansvarstagande i mötet med andra människor.
* Arbetar strukturerat och lösningsfokuserat, både självständigt och i grupp.
* Vill vara med och bidra till ett långsiktigt och kvalitativt arbete.
Vi ser att du är utbildad undersköterska med examensbevis från Vård- och omsorgscollege eller motsvarande utbildning samt meriterande med erfarenhet av att arbeta utifrån IBIC (individens behov i centrum). God datorvana och att ha arbetat i verksamhetssystem är en förutsättning för ett bra arbete. För oss är alltid helheten viktig och därför är du positiv till att arbeta inom fler verksamheter när behov uppstår vilket ger dig en varierande vardag!
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278860/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405) Arbetsplats
Strömstads kommun, LSS-gruppboende Kontakt
Enhetschef LSS
Peter Forsberg peter.forsberg@stromstad.se 0526-19453 Jobbnummer
9584214